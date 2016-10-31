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Из Волгодонска отправлен корпус реактора для второго энергоблока БелАЭС

31 октября 2016 16:21
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Новости Беларуси. А тем временем из Волгодонска в путь отправился корпус реактора для второго энергоблока Белорусской атомной электростанции. Маршрут транспортировки проходит по сложной логистической схеме.

Сейчас специальным транспортом изделие везут по автомагистрали до Цимлянского водохранилища.

Там начнется речной этап. А в Нововоронеже перевозка продолжится по железной дороге. Корпус реактора для БелАЭС весит более 330 тонн, его высота – 13 метров. В ходе его изготовления, а производственный цикл составил 3 года, специалисты провели весь комплекс испытаний, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Экономика # АЭС в Беларуси

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