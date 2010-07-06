Кобяков: Товары на территории Таможенного союза станут двигаться практически свободно

Беларусь, Россия и Казахстан отныне будут вести торговлю в условиях Единого таможенного пространства. С сегодняшнего дня на территории трех стран вступил в силу Таможенный кодекс.

Решение принято главами стран таможенной тройки накануне в Астане на заседании Межгоссовета Евразийского экономического сообщества – высшего органа Таможенного союза. Это значит, что ситуация на белорусско-российской границе уже сегодня существенно изменится.

К примеру, если раньше российская сторона вела таможенное оформление и контроль за товарами из третьих стран по более чем 11700 позициям, то с 6 июля будут контролироваться лишь десятки.

Кроме того, с введением в действие Таможенного кодекса вступает в силу единые правила в области технического регулирования, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

– Сделан очень серьезный шаг вперед. Товары на территории Таможенного союза, за некоторым исключением, станут двигаться практически свободно. Это создаст условия для дополнительного привлечения инвестиций в страну. Мы получаем рынок в 170 миллионов жителей. Это рынок, который важен не только для производимых сегодня наших товаров, но и для потенциальных инвестиций, которые могут прийти в нашу страну. Инвесторы будут рассчитывать не только на рынок Беларуси, но и с полным правом, на законном основании, на рынок огромного Таможенного союза. Я считаю, что эти преимущества очень важны. Мы получим более весомое, активное и устойчивое социально-экономическое развитие страны.