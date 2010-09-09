Китайская корпорация построит в Беларуси завод по производству беленой сульфатной целлюлозы. Условия выполнения проекта стороны обсудили сегодня в Минске.

Договор о строительстве уже подписан. Производство мощностью 400 тысяч тонн продукции в год разместится в Светлогорске.

Кроме того, китайская корпорация готова построить в Литве белорусский порт и терминал по приемке и регазификации сжиженного газа. В перспективе мы рассчитывает переправлять через него до 10 млрд. кубометров «голубого» топлива.

Жэнь Хунбинь, президент национальной машиностроительной кампании «Синомак» (Китай):

Мы знаем, насколько важное значение вы придаете этому проекту, и мы со своей стороны как можно тщательнее и детальное совершенствовать наше сотрудничество.

Сергей Сидорский, Премьер-министр Республики Беларусь:

Беларусь с уважением относится к тем решениям, которые принимает китайское Правительство по инвестированию в экономику Беларуси, и мы принимаем меры, чтобы наша продукция была представлена в Китае.