Договор о строительстве уже подписан. Производство мощностью 400 тысяч тонн продукции в год разместится в Светлогорске.
Кроме того, китайская корпорация готова построить в Литве белорусский порт и терминал по приемке и регазификации сжиженного газа. В перспективе мы рассчитывает переправлять через него до 10 млрд. кубометров «голубого» топлива.
Жэнь Хунбинь, президент национальной машиностроительной кампании «Синомак» (Китай):
Мы знаем, насколько важное значение вы придаете этому проекту, и мы со своей стороны как можно тщательнее и детальное совершенствовать наше сотрудничество.
Сергей Сидорский, Премьер-министр Республики Беларусь:
Беларусь с уважением относится к тем решениям, которые принимает китайское Правительство по инвестированию в экономику Беларуси, и мы принимаем меры, чтобы наша продукция была представлена в Китае.