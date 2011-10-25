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  • Казахстан заинтересован в разработке Петриковского месторождения калийных солей и покупке госдоли в пакете акций одного из сотовых операторов Беларуси

Казахстан заинтересован в разработке Петриковского месторождения калийных солей и покупке госдоли в пакете акций одного из сотовых операторов Беларуси

25 октября 2011 18:02
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Экономическое сотрудничество Беларуси и Казахстана в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства обсудили в правительстве.

Таможенный союз поспособствовал увеличению взаимной торговли почти наполовину. Сегодня страны реализуют 13 совместных проектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Казахстан также проявляет интерес к разработке Петриковского месторождения калийных солей и покупке госдоли в пакете акций одного из сотовых операторов. По мнению сторон, надо создавать совместные инновационные компании, продукция которых будет востребована не только в странах таможенного союза, но и на внешних рынках.

Урал Мухамеджанов, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан:
Интересные мысли я нашел в статье президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко в «Известиях» от 17 октября, что надо наполнять все это дело содержанием. Во-первых, надо друг другу помогать, а не вставлять палки в колеса, поскольку мы не просто союзники, а находимся в одном Таможенном союзе и хотим войти в Единое экономическое пространство. Мы должны совместно противостоять внешней конкуренции, на внешних границах Таможенного союза.

# Экономика # Беларусь-Казахстан # Белоруссия

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