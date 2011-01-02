Какие нововведения вступили в силу в Беларуси с 1 января?

За один день белорусы получили то, над чем правительство работало весь предыдущий год. Вступили в силу сразу несколько указов Президента и постановлений Совета министров. Так что 2011-й стал богатым на новшества. Изменения коснулись разных сфер нашей жизни. Но самое главное — мы вновь начинаем с финансовых перемен.

Не прошло и двух месяцев, как в стране вновь повысилась минимальная зарплата. С 1 января сумма звучит как 460 тысяч белорусских рублей. В последний раз «минималку» повышали в ноябре. Тогда она составила 400 тысяч. А по сравнению с январем прошлого года выросла более чем в два раза. Однако, о цифрах в расчетных листах белорусы в один голос говорят: суммы намного выше. А о жизни по принципу «от зарплаты до зарплаты» и вовсе забыли.

Пополнение кошельков белорусов 1 января стало уже традиционным новогодним подарком от государства. Стоит напомнить, что в начале предыдущего 2010 года стали богаче сразу несколько категорий граждан. Выросли пособия на детей, увеличились зарплаты бюджетников, повысились пенсии.

А в общем, сколько же раз за прошлый год улучшалось личное финансовое положение пенсионеров, Альбина Ивановна уже и со счета сбилась.

Альбина Пожавева, пенсионер:

Я сейчас не могу вспомнить, но мне кажется, три-четыре раза нам повышали пенсию. Мне это приятно: все-таки время сейчас не очень легкое, но нашли возможность. Я никогда не чувствовала нехватки денег.

И еще один небольшой экскурс в экономическую историю. С 1 января 2010 поднялась тарифная ставка. Выросли зарплаты учителей, врачей и воспитателей. Доктора заботу государства и вовсе сравнивают с материнской любовью.

Вера Русецкая, заведующая родильным отделением РНПЦ «Мать и дитя»:

Весьма ощутимо отношение нашего государства к докторам и средним и младшим медицинским сотрудникам. Постоянно открывающиеся новые учреждения, не только в областных центрах, а и где-то в деревнях, в селах.

2011 год урегулировал и квартирные вопросы отдельных граждан. В Беларуси изменились некоторые условия постановки на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Очередь за личными квадратными метрами в тот момент, когда часы двенадцать били, сократилась на 1825 дней. С 1 января молодым специалистам для того, чтобы получить свою крышу над головой, уже не нужно ждать пять лет после регистрации. Нововведения коснулись также жителей сельской местности и разведенных супругов.

Александр Кураш, начальник отдела жилищной политики администрации Советского района Минска:

В новой редакции изложена норма, согласно которой уже разведенные супруги, воспитывающие несовершеннолетних детей, будут приниматься на учет только при наличии, обеспеченности общей площади менее 15 квадратных метров.

Чаще заглядывать в окна, только уже не многофункциональной службы, а компьютерных мониторов, будут активные интернет-пользователи. С 1 января заработал единый портал госуслуг, в который уже интегрировано более десяти государственных информационных ресурсов. Это значит, что получить нужную справку стало еще проще и быстрее. Те, кому время дорого, уже знают цену электронному ресурсу.

Николай Щетько, редактор интернет-портала:

Создание единого портала госуслуг ставит своей целью все услуги, которые могут предоставляться в электронном виде, предоставлять в одной точке с единым интерфейсом, чтобы пользователь достаточно легко освоился и мог заказывать различные услуги через одну точку входа, привычную и удобную для него.

В хорошем настроении год встретил и частный сектор. Предприниматель Андрей Карпунин шутит: под елку сразу два подарка. Конечно же, главным стала Директива №4. Но и отмена нескольких налогов, чем не повод для праздника. С 1 января частники будут экономить на трех платежах экологического налога, сборе на развитие территорий и налоге на услуги. Кроме того, сокращается и количество финансовых перечислений: налог на прибыль отныне будет уплачиваться ежеквартально, а декларация — подаваться всего один раз в год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Карпунин, вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

У меня, допустим, в жизни такой момент: «Ах, я даже сам не верю, что налоговое законодательство стало таким либеральным». Что налоги мы теперь поквартально считаем и платим. Что 70-я статья Налогового кодекса теперь позволит спокойно взаимодействовать при проведении камеральных проверок.

Закрыт еще один налоговый вопросс. Российскую нефть и нефтепродукты Беларусь будет получать без пошлин и без ограничения объёмов. Это предусмотрено Соглашением по формированию Единого экономического пространства, подписанное главами государств Таможенного союза в декабре 2010 года. Белорусский бюджет, по подсчетам экономистов, получит более миллиарда долларов. А главное, за прошлый год, когда мы были поставлены в жесткие условия, страна открыла новые пути движения нефти из Венесуэлы и Азербайджана. И это был стратегический взгляд в будущее. Беларусь стала ключевым звеном в продвижении нефти в Восточную Европу.

Михаил Ковалев, доктор экономических наук:

Украинцы уже сегодня говорят, что наконец-то мы начнем ездить на хорошем белорусском бензине. Наш анализ показывает, что от новых соглашений выигрывают все. Выигрывает Россия, выигрывает Беларусь, выигрывают российские нефтетрейдеры и выигрывают белорусские. И, безусловно, больше всего выигрывают коллективы Мозырского и Новополоцкого нефнеперегонных заводов, у которых действительно увеличатся зарплаты и многое другое.

В новом году по-другому запел и шоу-бизнес. С 1 января в Беларуси упростились условия организации и проведения концертов. Первую скрипку сыграл соответствующий Указ Президента. Документ снял все бюрократические ограничения.

Владимир Кубышкин, продюсер:

Указ, во-первых, упрощает саму процедуру организации концертов, во-вторых повышает рентабельность. Причем повышает ее существенно, то есть 10-15% дополнительной прибыли никому не помешают.

Фортуна улыбнулась и игорному бизнесу. Первый теплый день нового года разморозил выдачу лицензий на этот вид деятельности.

Несомненно, всем и каждому Новый год подарит личный джек-пот: будь это тот же выигрыш в лотерею, карьерный рост, повышение зарплаты, новая квартира или просто здоровье близких. Самые заветные желания в Новом году обязательно исполнятся.