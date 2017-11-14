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«Качество белорусской продукции лучшее в мире»: экспортеры продовольствия освоили 5 новых рынков

14 ноября 2017 13:30
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Новости Беларуси. 5 новых рынков освоили в этом году белорусские экспортеры продовольствия. Географию расширила Финляндия, Австрия, Монголия, Египет и Панама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам рассказал первый замминистра профильного ведомства Леонид Маринич.

В топ поставок за рубеж входит молочная и мясная продукция. Традиционно больше всего наших продуктов идет в Россию. Однако постепенно поставки в эту страну снижаются. Но это не говорит о потере позиций на рынке. Беларусь активно ищет новых партнеров. Кстати, в этом году доходы от продаж за рубеж выросли на 185 миллионов долларов по сравнению с прошлым годом. 

«Качество белорусской продукции лучшее в мире»: экспортеры продовольствия освоили 5 новых рынков-1

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Всего мы поставили продукции за 9 месяцев на 1 млрд 845 млн долларов – это 111% к уровню прошлого года соответствующего периода. Рынок покажет себя, особенно качество продукции. Мы качеству уделяем первостепенное значение. Наш продукт натуральный. Мы заявляем, что качество белорусской продукции лучшее в мире.

Беларусь поставляет продукты более чем в 50 стран мира. Наша страна входит в пятерку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. Вместе с Австралией республика разделяет третье место в списке крупнейших стран-экспортеров сливочного масла. Четвертая строчка – по поставкам сыров. 

# Экономика # Леонид Маринич # Экспорт

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