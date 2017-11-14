«Качество белорусской продукции лучшее в мире»: экспортеры продовольствия освоили 5 новых рынков

Новости Беларуси. 5 новых рынков освоили в этом году белорусские экспортеры продовольствия. Географию расширила Финляндия, Австрия, Монголия, Египет и Панама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам рассказал первый замминистра профильного ведомства Леонид Маринич.

В топ поставок за рубеж входит молочная и мясная продукция. Традиционно больше всего наших продуктов идет в Россию. Однако постепенно поставки в эту страну снижаются. Но это не говорит о потере позиций на рынке. Беларусь активно ищет новых партнеров. Кстати, в этом году доходы от продаж за рубеж выросли на 185 миллионов долларов по сравнению с прошлым годом.