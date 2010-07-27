К концу года прирост ВВП Беларуси должен составить не менее 10%

Правительство намерено обеспечить такой рост. Это будет реально при условии кропотливой работы и практической экономии.

Сегодня Совет министров подвел итоги экономического полугодия. За этот период внутренний валовой продукт страны вырос на 6,5%. Инфляция ниже прошлогоднего уровня — 4%. Удалось превысить темпы экспорта товаров над импортом.

Если продолжать в том же духе, то к 2013 году Беларусь выйдет на положительное сальдо в торговле. А к концу этого года будет обеспечена заработная плата в 500 долларов. Больше внимания намерены уделять привлечению инвестиций. В целом проведена – цитата — «колоссальная работа после сложного 2009 года».

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы достигли самого главного, о чем договаривались в текущем году и на пятилетку в целом — каждый месяц динамика роста, добавлять по всем отраслям экономики. В целом можно сказать, что первое полугодие удалось. Мы каждый месяц добавляли, как в росте экономики, так и в росте ВВП.