Индийское правительство выделяет $50 млн. на реконструкцию Гродненской ТЭЦ-2

В случае если Индия будет участвовать в реконструкции теплоэлектроцентрали, возможно выделение дополнительных средств под этот и другие энергетические проекты.

Об этом сегодня заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Рамеш Чандер на встрече с руководством Гродненской области.

Дипломат отметил, что деньги «уже выделены и ждут, причем если индийская государственная электротехническая компания BHEL примет участие в реконструкции Гродненской ТЭЦ-2, вклад индийской стороны в белорусскую энергетику может быть более весомым». Потенциал для сотрудничества двух стран в сфере энергетики есть, подчеркнул посол.

Рамеш Чандер сказал, что на основании уже сложившихся позитивных политических и культурных связей сегодня важно развивать экономические взаимоотношения. «Мы должны смотреть вперед, все усилия направить на то, чтобы добиться роста товарооборота между нашими странами». Планируется, что к 2010 году товарооборот между Беларусью и Индией вырастет до $500 млн, сообщает БЕЛТА.