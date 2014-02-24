Новости Беларуси. Гродненская область и Акмолинская область Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве. 24 февраля в Гродно высадился представительный десант из руководителей и бизнесменов Средней Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости планируют наладить сотрудничество буквально во всех сферах - от сельского хозяйства до ЖКХ и промышленности. Ведь сегодня в условиях работы Таможенного союза принципы работы существенно скорректированы. В частности, обострилась конкуренция между производителями.

По словам гостей, Беларусь ушла далеко вперёд в развитии молочной отрасли и партнёрам приходится активно модернизировать своё сельское хозяйство. В Казахстане даже пришлось провести девальвацию национальной валюты, чтобы свою продукцию сделать конкурентно-способной.

Косман Айтмухаметов, аким Акмолинской области Республики:

Я думаю, что, кроме пользы, от этой девальвации минусов у нас не будет. Немножко может трудно будет экспорту мяса вашего сегодня, нужно будет конкурировать с мясом нашим, потому что цены выровнялись. А в целом, я думаю, никаких проблем не будет. Для нас Беларусь сегодня в молочном животноводстве это как показатель. Мы стремимся и хотим тоже создать у себя такие же комплексы, такие же хозяйства. Поэтому приехали обменяться опытом, все лучшее, что у вас есть, - забрать и у себя применить (прим. смеется)!