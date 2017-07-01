Год без «старых денег»: Национальный банк изъял из обращения почти все банкноты образца 2000

Новости Беларуси. Сегодня ровно год как в Беларуси состоялась деноминация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обращение были введены новые купюры и монеты.

В новейшей истории страны они появились впервые. Были пересчитаны пенсии, зарплаты, стипендии и остатки денежных средств на банковских счетах.