Год без «старых денег»: Национальный банк изъял из обращения почти все банкноты образца 2000
Новости Беларуси. Сегодня ровно год как в Беларуси состоялась деноминация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В обращение были введены новые купюры и монеты.
В новейшей истории страны они появились впервые. Были пересчитаны пенсии, зарплаты, стипендии и остатки денежных средств на банковских счетах.
За это время в обращение поступило 114 миллионов купюр образца 2009 года и 335 миллионов монет.
Самые популярные банкноты – 10 и 20 рублей.
Наталья Герасимова, продавец:
У нас были случаи, когда после Нового года старые деньги вышли из оборота, приезжали люди, которые какое-то время не жили в стране и пытались расплатиться старыми деньгами. Мы извинялись, говорили, что деньги вышли из оборота, сказали, что можно обменять в банке. Они были искренне удивлены.
Сегодня на руках у белорусов осталось 214 миллионов экземпляров старых банкнот. Люди по-прежнему продолжают сдавать их.