Geely обгоняет Lada по продажам. В июне было продано полтысячи автомобилей белорусской сборки

Ранее на первом месте по продажам были именно российские авто. По статистике Белорусской автомобильной ассоциации, в июне было продано почти полтысячи автомобилей Geely и 149 экземпляров Lada. К слову, в июне продажи легковушек всех марок выросли в 2,5 раза по сравнению с маем. А почти каждый пятый новый автомобиль, проданный в прошлом году в Беларуси, – отечественного производства.

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