Средняя зарплата в Беларуси за пять месяцев выросла на 14,5%

Новости Беларуси. Экономический блицкриг Запада против Беларуси провалился. Сальдо внешней торговли обновляет рекорды – плюс 1,7 млрд долларов. Это лучший показатель с 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.