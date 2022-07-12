Средняя зарплата в Беларуси за пять месяцев выросла на 14,5%

Новости Беларуси. Экономический блицкриг Запада против Беларуси провалился. Сальдо внешней торговли обновляет рекорды – плюс 1,7 млрд долларов. Это лучший показатель с 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экономический блицкриг Запада против Беларуси провалился. Сальдо внешней торговли обновляет рекорды – плюс 1,7 млрд долларов. Это лучший показатель с 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наблюдается и замедление роста цен. А средняя зарплата за пять месяцев выросла на 14,5 % и достигла более полутора тысяч белорусских рублей. Отечественные предприятия в условиях санкций также стали работать эффективнее. Они переориентируют товарные потоки с запада на восток и юго-восток. В первую очередь в страны ЕАЭС, Китай и Россию.
К слову, с восточной соседкой поставки в 2022 году выросли на 17 %. Промышленные флагманы МАЗ, МТЗ, БелАЗ, «Гомсельмаш» и «Атлант» уже сформировали портфели заказов до конца года. По оценкам Министерства экономики, в первом полугодии 2023-го темп роста ВВП составит около 96 %.
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