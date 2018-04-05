«Это импортозамещение». Замороженный картофель фри будут производить в Толочине

Новости Беларуси. В Беларуси впервые начнут выпускать замороженную картошку фри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основе продукта – сорт, который путем селекции получили белорусские ученые.

Цех будет построен на консервном заводе в Толочино. Производить в год планируют до 4 тысяч тонн продукции. Столько же сейчас импортируется в Беларусь.

Кстати, несмотря на плохие погодные условия, в прошлом сезоне хозяйства, которые прислушались к советам ученых, смогли получить хороший урожай. В среднем около 300 центнеров с гектара.