«Это импортозамещение». Замороженный картофель фри будут производить в Толочине

Новости Беларуси. В Беларуси впервые начнут выпускать замороженную картошку фри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основе продукта – сорт, который путем селекции получили белорусские ученые.
Цех будет построен на консервном заводе в Толочино. Производить в год планируют до 4 тысяч тонн продукции. Столько же сейчас импортируется в Беларусь.
Кстати, несмотря на плохие погодные условия, в прошлом сезоне хозяйства, которые прислушались к советам ученых, смогли получить хороший урожай. В среднем около 300 центнеров с гектара.
Вадим Маханько, заместитель генерального директора научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:
Завод, который мы планируем построить в Толочине, обеспечит потребность Республики Беларусь именно в картофеле фри. То есть это импортозамещение.
Соблюдение технологий производства и рекомендаций ученых – основа, без которой невозможно заниматься сельским хозяйством. На это обратил внимание глава государства во время прошедшего в начале недели совещания, посвященного развитию села и аграрной отрасли.
В стране созданы научно-практические центры. Все хозяйства могут воспользоваться их помощью. В то же время ученые обязаны следить за выполнением своих рекомендаций. Как подчеркнул Президент, задача – взять «под колпак технологий» все сельхозпредприятия страны.