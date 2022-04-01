«Есть хозяйства, которые с этой задачей не в полной мере справились». Андрейченко о подготовке к посевной

Новости Беларуси. Погода пока не всем позволяет приступить к севу культур. Подходящих метеоусловий ждут аграрии Витебской области. Здесь уже все готово к старту кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В целом, конечно, кадры Витебщины подготовились к проведению весеннего сева. Но есть хозяйства, которые с этой задачей не в полной мере справились, и особенно что касается технической оснащенности. Поэтому вот на марше сейчас надо еще перестроиться немножко и устранить те недостатки, которые были. Мы должны сделать все, чтобы получить и в Витебской области хотя бы 1 миллион 200 тысяч тонн зерна.