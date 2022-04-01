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«Есть хозяйства, которые с этой задачей не в полной мере справились». Андрейченко о подготовке к посевной

01 апреля 2022 16:08
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Новости Беларуси. Погода пока не всем позволяет приступить к севу культур. Подходящих метеоусловий ждут аграрии Витебской области. Здесь уже все готово к старту кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть хозяйства, которые с этой задачей не в полной мере справились». Андрейченко о подготовке к посевной-1

Работу аграриев 1 апреля обсуждали на специальном семинаре с участием председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко. Акцент на качество подготовки почвы. Ее технологическая обработка – основа будущего урожая. В этом году Витебская область намерена получить 1 миллион 200 тысяч тонн зерна.

«Есть хозяйства, которые с этой задачей не в полной мере справились». Андрейченко о подготовке к посевной-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В целом, конечно, кадры Витебщины подготовились к проведению весеннего сева. Но есть хозяйства, которые с этой задачей не в полной мере справились, и особенно что касается технической оснащенности. Поэтому вот на марше сейчас надо еще перестроиться немножко и устранить те недостатки, которые были. Мы должны сделать все, чтобы получить и в Витебской области хотя бы 1 миллион 200 тысяч тонн зерна.

«Есть хозяйства, которые с этой задачей не в полной мере справились». Андрейченко о подготовке к посевной-7

При благоприятной погоде аграрии Витебского региона технически готовы провести сев за 10 дней.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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