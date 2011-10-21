Ермакова: У нас будет возможность регулировать курс, хотя скачки однозначно будут

Ситуация на валютном рынке развивается предсказуемо. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Нацбанка Надежду Ермакову и премьер-министра Михаила Мясниковича.

Президента интересовало, какова финансовая обстановка после выхода на единый курс, а также, что происходит на потребительском рынке в стране.

Александр Лукашенко:

Главный вопрос известен. С моей точки зрения, ситуация на валютном рынке развивается так, как прогнозировали, насколько я осведомлен и по средствам массовой информации, и из прежних докладов. Я думаю, с учетом сегодняшнего дня Надежда Андреевна доложит. Хотелось бы услышать, какое влияние это окажет на потребительский рынок, Михаил Владимирович. И проблемы международного характера в связи с теми совещаниями, которые прошли в Санкт-Петербурге. Как это отразится на экономике, когда мы заключим договор о поставках на будущий год природного газа. Вроде, там у нас ситуация нормально развивается. Если так сложится, то мы вообще будем иметь будущий год благоприятный. Все эти вопросы в экономике, в банковской сфере кратко я хотел бы услышать от вас. Но, прежде всего, конечно, валютный рынок.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Есть уже оперативная информация за сентябрь по внешним платежам, по экспорту и импорту. Всего поступлений – 4 млрд. 96 млн., а выплаты – 3 млрд. 641 млн. Таким образом, у нас уже май, июнь, июль, август идут с плюсом, уже положительное сальдо. Предпринимаются какие-то меры. Ужесточение позиции на валютном рынке, в том числе, либерализация на валютно-фондовой бирже говорят о том, что этим меры действуют.

Президент поручил поддерживать реальный курс белорусского рубля. Глава Нацбанка назвала ситуацию на валютном рынке нормальной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Предложение иностранных денег превышает спрос.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

По расчетам Национального банка, по нашей математике, мы надеемся, что до конца года будем идти в плавном состоянии с курсом. У нас будет возможность его регулировать, чтобы не было резких скачков, хотя скачки однозначно будут. Потому что неравномерно по дням поступает валюта, неравномерно формируется спрос и предложение. У нас есть инструменты, они отлажены. За тот период, начиная с 14 сентября, когда действовала рыночная дополнительная сессия, мы убедились, что можно сглаживать острые углы курса. Это нормальная ситуация, это мировая практика.

В 2012 году правительство рассчитывает выйти на бездефицитный бюджет. Как работает экономика в новых условиях, президенту доложил премьер-министр. Правительство представило главе государства расчеты по доходам населения, строительству жилья и сельхозобъектов.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мною были доложены расчеты правительства по денежным доходам населения. Главой государства даны поручения о том, что доходы должны быть не ниже уровня 2010 года. В приоритетном порядке мы ставим задачу стабилизации на валютном рынке, естественно, стабилизация на потребительном рынке и развитие реального сектора экономики. Поэтому главой государства поддержаны подходы о снижении ставки налога на прибыль, ускоренная амортизация, а также поддержка инновационных и импортозамещающих производств.