Ермакова: С 14 сентября по сей день население продало 490 миллионов долларов

Нацбанк прогнозирует средний обменный курс в 2012 году — 8,5 тысяч рублей за доллар. Об этом сегодня заявила руководитель главного финансового учреждения страны.

Она подчеркнула, что стабильность рубля будет зависеть от эффективности работы экономики в целом. Председатель Нацбанка ответила почти на три десятка вопросов. Больше всего белорусов интересовали темы льготного кредитования и денежных вкладов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращались к главе Нацбанка и с проблемами. Жителю Драгичина, например, банкомат не выдал миллион рублей. Все вопросы Надежда Ермакова пообещала взять под личный контроль, а некоторым даже оставляла номер собственного мобильного телефона.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Сегодня тот курс, по которому просчитан прогноз развития экономики на следующий год, учтен как 8,5 тысяч за один доллар. Чем больше заработаем валюты по экспорту — тем крепче будет национальная единица. Хотя, на руках, наверное, очень большие суммы денег. За тот период, когда был введен свободный рынок, с 14 сентября по сей день население продало 490 миллионов долларов. В зависимости от того, как мы будем работать вместе, вся наша экономика , как будем к этому относиться, от этого будет зависеть, в каких цифрах будет исчисляться наша единица по отношению к иностранной валюте.