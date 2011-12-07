Ермакова: Продажа населением валюты ежедневно превышает покупку

Новости Беларуси. Белорусский рубль укрепился сегодня к доллару и российскому рублю. По итогам торгов на единой сессии Белорусской валютно-фондовой биржи доллар составил 8 550.

Предложения незначительно превысили спрос. Объем сделок по-прежнему достаточно высокий — более 80 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евро вернулся к позиции на торгах двумя днями ранее — 11 500. И здесь спрос превысил предложения. Российский рубль — 274 белорусских.

Комментируя интервенции, которые проводит Нацбанк Беларуси на сессии валютно-фондовой биржи, председатель правления Надежда Ермакова назвала конкретные цифры.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Сегодня — 28 миллионов долларов. Но если взять с начала общей сессии, то у нас идет плюс. Нам этот плюс помогает обеспечить население. Оно сдает активно валюту. Если взять на чистой основе, продажа населением валюты ежедневно превышает покупку. Вчера — 9 миллионов, позавчера — 14 миллионов. Таким образом, население уже около 700 миллионов долларов за период с 14 сентября сдало-перепродало на чистой основе.