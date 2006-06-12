Экспорт белорусского картофеля должен быть увеличен

На заседании Президиума Совета Министров будет рассмотрен проект программы развития картофелеводства в Беларуси до 2010 года. Заседание пройдет 13 июня под председательством премьер-министра Сергея Сидорского.

Программа направлена на обеспечение в полном объеме потребностей Беларуси в картофеле высокого качества, а также конкурентоспособности и экономической эффективности соответствующей отрасли, увеличение объема экспорта картофеля.

Объем производства элитного картофеля в Беларуси предполагается увеличить до 60 тысяч тонн в год. При этом устанавливается задача повысить урожайность и снизить его себестоимость. Также в программе предусматривается увеличение к концу 2010 года экспорта картофеля и продуктов из него не менее чем в три раза по сравнению с 2005 годом.

Минсельхозпрод контролирует проведение сельхозработ в поле и практику ухода за посевами. Рабочие группы специалистов этого ведомства проводят рейдовые проверки в регионах для выявления нарушения сроков пересева, несоблюдения технологий в работе сельхозпредприятий. Приняты меры по повышению материальной ответственности главных специалистов хозяйств за качество работ и уходом за посевами.