«Экспо-2010»: Белорусский павильон готовится к своему официальному открытию

Открытие состоится 11 октября. Этот день на выставке считается Днем Беларуси. Расположена национальная экспозиция в тысячу квадратных метров в одном из престижнейших мест Шанхайского форума — на площади Европы.

Дружественные отношения между Беларусью и Китаем активно развиваются не только в культурной, но и в экономической сфере. КНР является одним из важнейших внешнеторговых партнеров Беларуси. Страны имеют большой потенциал для расширения сотрудничества.

Участвуя в таком масштабном проекте, Беларусь не только получает незаменимый опыт, но и укрепляет имидж страны на международной арене. И продолжает развивать сотрудничество с Китаем. Причем, и в культурной, и в научной, и в экономической сферах.

Белорусско-китайское сотрудничество, бесспорно, дает новые и новые плоды. Так, один из последних проектов, генеральным подрядчиком которого выступила китайская корпорация, – строительство в Минске двух транспортных развязок: по улицам Тимирязева – Орловская и Алибегова – проспект Дзержинского.

Лу Гуй Чэн, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Сейчас очень успешно строится проект. Поэтому много китайских инженеров, рабочих. Они сейчас очень активно работают.

Сегодня Минск и Китай готовы реализовать проекты общей стоимостью 500 миллионов долларов. В разработке – строительство в белорусской столице завода сборного железобетона, гостиницы «Пекин» и, конечно, комплекса «Чайна-таун» площадью около 60 тысяч квадратных метров. Квартал, включающий в себя бизнес-центр, торговую улицу, отель и центр китайской медицины, планируют начать строить в следующем году в районе улицы Денисовской на берегу Свислочи.

Лу Гуй Чэн, чрезвычайный и полномочный посол Китайской народной республики в Республике Беларусь:

Сейчас много очень хороших проектов взаимовыгодных. Особенно в области энергетики. Это очень хорошо.

Да и в КНР уже немало совместных белорусско-китайских предприятий: наш «БелАз» строит там карьерные машины, «Гомсельмаш» начал сборку комбайнов, да и про тракторы «Беларусь» китайцы знают уже непонаслышке. А продолжение, как говорится, следует.

Юлия Романович, Людмила Орлова, телекомпания СТВ