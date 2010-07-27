Экономические итоги полугодия подвели в Правительстве

Экономика страны после непростого 2009 года пошла на взлет. Главная проблема, по-прежнему, — отрицательное сальдо торговли. Но если рост экспорта сохранится на нынешнем уровне, то и этот вопрос будет решен в течение двух лет.

Июль для Совета Министров — время промежуточных итогов. Экономическую черту подводят под полугодием. Это своеобразный «зачет» для чиновников и руководителей, а в целом — для Правительства.

Эти 6 месяцев для страны оказались «зачетными». Почти все показатели выполнены. Разговор в Большом зале Совмина состоит, в основном, из цифр. Они говорят сами за себя. Главный показатель экономического роста — ВВП — за полугодие увеличился на 6,5%. К концу года Правительство намерено обеспечить прирост не менее 10%.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Рост экономики обеспечивался преимущественно за счет увеличения внутреннего и внешнего спросов. И достигнут благодаря достаточно высоким темпам роста объемов промышленного производства, розничного товарооборота, строительно-монтажных работ. Таким образом, большинство достигнутых важнейших показателей соответствует программам действий, разработанным в Правительстве.

Что ниже прежнего уровня, так это инфляция: 4% за январь-июнь к прошлогодним 7. Вообще, говорят, что в экономике — «оживление». Это итог в том числе и колоссальной работы после сложного 2009 года. «Живой пример» — торговое сальдо. Удалось превысить темпы экспорта товаров над импортом. Если продолжить в том же духе, то к 2013 Беларусь выйдет на положительное сальдо в торговле.

Сергей Сидорский, премьер-министр республики Беларусь:

Мы достигли самого главного, о чем договаривались в текущем году. Каждый месяц отмечена динамика роста по всем отраслям экономики. В целом, первое полугодие удалось. Мы каждый месяц добавляли — в росте как экономики, так и в целом внутривалового продукта.

Больше внимания намерены уделять привлечению инвестиций. В следующем году их сумма должна достигнуть планки 6 миллиардов долларов. Актуально и повышение зарплат в стране. К декабрю намерены выйти на 500 долларов в эквиваленте. Уже с ноября планируется увеличить тарифную ставку первого разряда с 90 тысяч рублей до 120.

Говорили не только о том, что уже сделано, но и том, что еще предстоит, чтобы выполнить запланированное в целом по году. Лучше заранее выявить «узкие места», чтобы они не стали помехой. По версии Правительства, ко всему еще нужно кропотливо работать и экономить. Ведь достойно нужно не только завершить год, но и пятилетку.