Что о политике Союзного государства думают в российской глубинке? – репортаж из Брянской области накануне Форума регионов

Новости России. А сейчас в Брянскую область, куда отправился корреспондент программы «Неделя» на СТВ не то, чтобы узнать новое, а скорее, закрепить пройденное.

Александр Добриян, СТВ:

От Брянска до обеих столиц приблизительно одинаковое расстояние. До Минска ехать дальше, чем до Москвы, всего-то на каких-то 100 километров. Однако разве в расстоянии дело, когда речь идёт о стратегическом партнёрстве?

Для этого российского региона Беларусь один из ключевых партнёров. Для того чтобы понять это, не нужно вчитываться в квартальные отчёты экономистов – достаточно прогуляться по улицам Брянска.

Александр Добриян, СТВ:

Белорусские двери, белорусская бытовая техника, белорусская косметика и нижнее бельё. Белорусские грузовики, белорусская обувь. И, конечно, белорусские колбасы, куда же без них?! Мне кажется, если в этом городе провести ревизию названий на вывесках и витринах магазинов, то слово «белорусский» по частоте упоминания окажется среди явных лидеров.

«Сделано в Беларуси» – на российском рынке это не просто бренд – это беспроигрышная маркетинговая стратегия. Успешно продавать под белорусским соусом здесь можно всё: от сметаны до сапог и сандалий.

Алеся Азаренко продавец-консультант магазина белорусской обуви (Брянск, Россия):

Комфорт: очень хорошо для проблемных ног. Хорошо их берут. Много клиентов, которые идут именно за белорусской обувью. Не один год относите.

Галина Пасюта, жительница Брянска (Россия):

Именно реклама. Заходишь, потому что написано «белорусская» косметика. Белорусские товары всегда отличались своим качеством. Мне, допустим, это нравится. Я считаю, что эти названия – реклама.

Слово «белорусский» есть в названии целых торговых сетей. На белорусском бренде местный бизнес сегодня делает хорошие деньги. Современные магазины, порой настоящие бутики с белорусским ассортиментом. Однако в приграничье помнят, как начиналась эта народная любовь ко всему белорусскому.

Алла Переплавченко, менеджер фирмы-дистрибьютора белорусских молочных товаров в Российской Федерации:

Мы начинали с очень маленьких объёмов – 500 килограмм, 1,5 тонны. Для сравнения, сегодня это 20 тонн ежедневно. Хорошая цена, хорошее качество. Работать было очень легко.

Фирма Аллы Переплавченко в начале нулевых пришла на смену сметанным караванам челноков-нелегалов и мелких частников, которые везли «белорусскую молочку» в приграничье. Любить Беларусь россияне учились через отличный вкус сметаны, творога и кефира.

Ольга Дубенко, жительница г. Клинцы (Россия):

Любят молоко белорусское, сметану, кефир. Хорошо идёт бутылочка – очень нравится.

Ольга Гуркина, жительница г. Клинцы (Россия):

У вас она более вкусная, более надёжная, более качественная. Очень нравится.

Сегодня молочный рынок той же Брянской области изменился до неузнаваемости: белорусским молоком здесь торгует сразу 7 крупных оптовиков, а это предельно острая конкуренция. Зато российский потребитель имеет натуральный продукт по минимальной цене.

Жанна Семенец, заведующая магазином г. Клинцы (Россия)

По цене – дешевле. По качеству – лучше. Поэтому люди выбирают белорусские продукты. В качестве ваших продуктов мы уверены, не сомневаемся и доверяем.

Для брянчанина Павла Потапенко белорусское качество стало ещё и семейным бизнесом. Торговать запчастями к белорусским тягачам решил ещё его отец почти четверть века назад. Семейное дело со ставкой на Беларусь выстояло и в российский дефолт 98-го, и в мировой кризис 2008-го.

Павел Потапенко, бизнесмен (Брянск, Россия):

Качество белорусской продукции на высоте. Потому что у вас порядок. Если будет некачественно – накажут. У нас с этим по-другому немножко.

Часто Россию преподносят исключительно как источник сырьевых ресурсов и большой премиальный рынок для белорусских товаров. Однако это лишь одна сторона медали. Что же остаётся за кадром? Например, белорусские инвестиции в реальный сектор российской экономики.

Александр Митюшин, слесарь механосборочных работ ЗАО СП «Брянсксельмаш»:

Гордость берёт, когда видишь, как комбайн, который ты сделал, убирает зерно.

Совместное предприятие в Брянске гомельские комбайностроители организовали в 2005-ом буквально на голом месте. За 10 лет белорусские инвестиции и технологии создали одно из самых крупных и успешных предприятий региона. В прошлом году здесь собрали 1 тысячу 400 машин. Объём производства – 5 миллиардов российских рублей.

Валерий Сулеев, генеральный директор ЗАО СП «Брянсксельмаш»:

Действительно, этот проект полезен как в рамках белорусско-российских отношений, так и в рамках сотрудничества Брянской и Гомельской области. Сегодня «Брянсксельмаш» является одним из крупнейших производителей Брянской области. И, кстати сказать, один из крупнейших налогоплательщиков Брянской области.

Аналогичным путём сегодня идёт в Брянске ещё один белорусский гигант: своё производство здесь планирует наладить «Амкодор». Всего же на Брянщине действует свыше 300 совместных белорусско-российских предприятий. Сумма прямых инвестиций белорусских партнёров в экономику этого российского региона в отдельные годы доходила до 40% от всех иностранных вложений.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области:

Дружбу, которая складывалась веками, мы развиваем, укрепляем. Мы понимаем, что успеха мы можем достичь только вместе.

Расположенные на пересечении стратегических транспортных путей, Брянская и Гомельская область просто обречены на партнёрство. Кстати, по мнению экспертов, именно этот факт мог бы дать серьёзный толчок к развитию взаимного сотрудничества. Идее создания в приграничье крупного логистического центра уже не один год, но дальше идеи дело пока не продвинулось. Возможно, всё изменится совсем скоро, и на очередной белорусско-российской переговорной площадке найдётся место диалогу и на эту перспективную тему.