Члены Правительства Республики Коми с визитом в Гродненской области

Новости Беларуси. Сотрудничество регионов Беларуси и России выходит на новый уровень. Теперь бизнес контакты будут налаживать напрямую. Об этом 25 февраля заявили члены Правительства Республики Коми, которые посетили Гродно.

Сейчас экономический потенциал сторон позволяет не только увеличивать товарооборот, но и создавать совместные предприятия. Гости планируют познакомиться с деревообработкой и туристической инфраструктурой региона. Есть заинтересованность в организации отдыха жителей северного региона России в санаториях Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эльман Хузадаров, заместитель председателя правительства Республики Коми (Россия):

У нас есть целый ряд точек соприкосновений. Это в вопросах лесной промышленности, лесопереработки. Это и в вопросах вашего мебельного производства, достаточно знаменитого. Мы это обсуждаем. Целый ряд есть вопросов связанных с сельским хозяйством и в вопросах здравоохранения. Нам очень будет интересно сюда своих людей присылать.

Наталья Филина, руководитель агентства по туризму (Россия):

Я представляю сферу туризма, поэтому мне с этой точки зрения и Гродно, и Республика Беларусь в целом наиболее интересна. Главная задача — ваш опыт агроэкотуризма. Нам уже часть рассказали и сегодня у нас две поездки в ваши агроусадьбы, завтра еще одна. Это тот спектр задач, который стоит перед нами. Мы видим, что с вашей стороны есть интерес, нам это приятно и важно.

Особое внимание гости уделили развитию туристической отрасли региона. Бизнесмены намерены перенять белорусский опыт организации агротуризма.