Бытовое обслуживание на селе поддержат за счет субсидий: Президент подписал указ о господдержке юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Соответствующий указ накануне подписал Президент Александр Лукашенко. Таким образом, государство инвестирует в улучшение жизни сельчан. Ведь сегодня далеко не в каждом агрогородке можно отремонтировать обувь или бытовую технику, сходить к парикмахеру.

Новости Беларуси. Сфера бытовых услуг на селе получит государственную поддержку. Предприниматели теперь смогут рассчитывать на субсидии в приобретении оборудования, сырья, строительство и ремонт помещений,

Раньше Марина работала парикмахером в Могилеве. Но затем решила вернуться домой и открыть свое дело. Сельсовет пошел на встречу – за эту комнатушку в 14 квадратов арендную плату с девушки не берут.

Марина Гречко, индивидуальный предприниматель:

Людям везде нужно стричься. А так как в таких деревнях, агрогородках, нет конкуренции, работа всегда есть, и это выгодно.

Однако этот пример скорее исключение. В поселке она единственная, кто оказывает людям такие услуги. Причина проста – некому стало работать. Женщина, принимавшая заказы, уволилась. Местные жители разводят руками.

Елена Тимощенко, житель агрогородка Межисетки:

Звонила в дом быта наш, просила пошить сарафан. Мне ответили, что не сможет. Потому что нерентабельно.