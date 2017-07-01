Бытовое обслуживание на селе поддержат за счет субсидий: Президент подписал указ о господдержке юрлиц и индивидуальных предпринимателей
Новости Беларуси. Сфера бытовых услуг на селе получит государственную поддержку. Предприниматели теперь смогут рассчитывать на субсидии в приобретении оборудования, сырья, строительство и ремонт помещений,
Соответствующий указ накануне подписал Президент Александр Лукашенко. Таким образом, государство инвестирует в улучшение жизни сельчан. Ведь сегодня далеко не в каждом агрогородке можно отремонтировать обувь или бытовую технику, сходить к парикмахеру.
Раньше Марина работала парикмахером в Могилеве. Но затем решила вернуться домой и открыть свое дело. Сельсовет пошел на встречу – за эту комнатушку в 14 квадратов арендную плату с девушки не берут.
Марина Гречко, индивидуальный предприниматель:
Людям везде нужно стричься. А так как в таких деревнях, агрогородках, нет конкуренции, работа всегда есть, и это выгодно.
Однако этот пример скорее исключение. В поселке она единственная, кто оказывает людям такие услуги. Причина проста – некому стало работать. Женщина, принимавшая заказы, уволилась. Местные жители разводят руками.
Елена Тимощенко, житель агрогородка Межисетки:
Звонила в дом быта наш, просила пошить сарафан. Мне ответили, что не сможет. Потому что нерентабельно.
Тамара Козлова, житель агрогородка Межисетки:
Бытовых услуг нам не хватает – ремонт обуви, надо в город ехать. Потом, подремонтировать что-нибудь, подшить. Подушки почистить. Тоже надо в город тянуть.
А в проигрыше остаются простые люди.
Андрей Верховодкин, заместитель председателя Чаусского райисполкома:
Указ своевременен. Появились инструменты для поддержки малого предпринимательства на селе. В частности развитию бытовых услуг.
Как известно, на селе не очень большая конкуренция в сфере бытуслуг и хотелось бы развивать ее, для того чтобы появлялись новые рабочие места и для населения создавались бы более благоприятные условия.
Директор частного предприятия Андрей Тетерский новость об указе воспринял с восторгом. Теперь он сможет расширить бизнес. Ведь субсидии будут давать не только для ремонта, строительства помещений, но и покупку оборудования и сырья.
Андрей Тетерский, директор частного предприятия:
Если нам будет хватать капитала оборотного, то мы можем развиться еще на человек семь рабочих мест. Перспективы есть, работа есть, но не хватает оборотных средств.
А Марина Гречко хочет установить в своем мини-салоне красоты кондиционер и новую мебель. Готовится к конкуренции. В соседнем помещении ее знакомая уже собирается открывать маникюрный кабинет.