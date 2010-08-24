Большой бизнес в малых городах: на заседании Совмина обсудили развитие предпринимательства

Без критики не обошлось. Чиновники в малых и средних населенных пунктах плохо работают с потенциальными инвесторами. Они должны чаще встречаться с представителями бизнес-сообщества. А от предпринимателей в Правительстве ждут дельных советов, как по совершенствованию законодательной базы, так и по различным вопросам организации бизнеса.

Бизнес вести — не семечки щелкать. Но именно с этого маленького зернышка возникла идея в старом заброшенном цеху сделать мини-завод.

«Макси» сегодня не в моде, более перспективными считают мини-предприятия. К примеру, как это, в пределах сотни работающих.

Дмитрий Сенкевич, исполняющий обязанности директора частного производственного предприятия:

У нас в штате, только те, кто нужен. У нас не будет кто-то болтаться без работы. Мы не будем ненужного человека держать. Все сделано оптимально, чтобы все люди были заняты и максимальная отдача от них.

В здание Логойского исполкома предпринимателю — владельцу этого небольшого предприятия — приходится захаживать часто. Первое знакомство с чиновниками прошло очень продуктивно: предпринимательскую инициативу поддержали — сразу помогли с поиском места, где разместить производство. Старый цех (о его возрасте напоминают только лампы на высоком потолке) остался как наследство от большого деревообрабатывающего завода. Полгода — на оформление документов и ремонт, и не больше месяца на поиск работников. Желающих в небольшом городе оказалось много, в основном, молодежь.

Александр Ярошевич, мастер участка частного производственного предприятия:

Мне повезло с карьерным ростом: начинал с простого работника, сейчас мастером. Если хороший специалист, то всегда найдешь работу.

Для Логойска, где проживает 10 тысяч населения, а трудоспособного — более 6,5 тысяч, малые предприятия — почти единственный вариант достойной работы. На сегодняшнем заседании в Правительстве о положительных примерах не говорили вовсе. В основном, звучала критика: чиновники засиделись в своих уютных креслах и напрямую поговорить с предпринимателями не горят желанием.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Сядьте с народом и посоветуйтесь, раз бизнес не идет. Логика какая: если не строится, значит, опять что-то не так. Если все создадим так, как в Украине, Польше, Прибалтике — естественно, будем здесь создавать все. Ближе к земле! А то сидите в кабинете исполкомовском, собираетесь там и обсуждаете. Чиновники соберутся и обсуждают там между собой — что это происходит? Чего бизнес не идет? Так вы с бизнесом идите встречайтесь. Вот каждый месяц мы выезжаем — наметили, каждый район берем, с бизнесом общаемся, смотрим.

В Правительстве говорят, в непривлечении потенциальных инвесторов в небольших населенных пунктах виноваты чиновники в исполкомах. О предпринимательской инициативе они порой знают только из бумажных отчетов. Так что не в качестве пожелания, а как жесткая просьба: встретиться с бизнес-сообществом. Предприниматели не только экономику маленького города могут поднять, но и дельным советом поделиться, как из маленького предприятия получать максиприбыль.