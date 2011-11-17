Благодаря Таможенному союзу Беларусь стала лучше торговать с Казахстаном

Новости Беларуси. За время работы Таможенного союза совокупный товарооборот Беларуси, России и Казахстана начал расти как на дрожжах. Общий рынок с более чем 165 млн. потребителей всего за несколько месяцев существования может обозначиться цифрой в 100 млрд. долларов.

Такие прогнозы по итогам года делают эксперты. Темпы и в самом деле невероятные. Если с нашим традиционным партнером Россией это вполне естественно, то высокие результаты в торговле с Казахстаном — большой плюс вопреки огромному расстоянию. Один из самых ярких примеров — поставки туда тракторов МТЗ. Раньше они шли туда две недели, сейчас одну. Минский тракторный завод до ноября отгружал свою продукцию в Казахстан практически каждую неделю.

Виктор Приходько, первый заместитель маркетинг-директора РУП «МТЗ»:

Мы чувствуем огромные изменения, потому что за десять месяцев текущего года, если сравнивать с тем же периодом прошлого, рост экспортных поставок составил 185%. Учитывая то, что мы работаем и ноябре, и в декабре, эта цифра будет гораздо больше. Тракторов и запасных частей мы уже поставили на 41 миллион долларов.

Белорусские товары в Казахстане сейчас хит сезона. Во-первых, у них доступная цена, а во-вторых, — приемлемое качество. При этом наши бренды не просто пользуются хорошим сезонным спросом, а имеют репутацию, которая складывалась годы. Это хороший трамплин для ведения дальнейшего бизнеса.

Белорусские предприятия сейчас и в Казахстане основывают свои филиалы. Тот же МТЗ открыл сервисный центр и сборочное производство. Бизнес-сообщество уже ощутило серьезные преимущества общей таможенной территории.

Начало функционирования Таможенного союза, по мнению экспертов — большой интеграционный успех. Сейчас на все стараются объединиться в региональные экономические союзы. Для бизнеса важен рынок сбыта. Чем он больше — тем выше прибыль. У Беларуси с началом функционирования Таможенного союза рынок сбыта вырос до 165 млн. потребителей. Причем наши товары идут в Россию и Казахстан без уплаты пошлины. А это снижает себестоимость и время пересечения границ. То есть в выигрыше остаются и производители, и потребители.

Всеволод Шимов, политолог:

Если для Беларуси будет действительно сделан равный доступ к углеводородам, равный доступ на рынке Российской Федерации, рынке Казахстана — а это и рынки Азии, то у Беларуси появится реальная возможность выйти на какие-то действительно серьёзные дивиденды.

Плюсы экономической интеграции увеличатся с созданием Единого экономического пространства. Это следующий этап за Таможенным союзом. Очень выиграют машиностроители и аграрии, совокупная польза от создания ЕЭП позволит поднять темпы экономического роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.