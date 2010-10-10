Белорусы и китайцы говорят на языке взаимного партнерства и бизнеса

Все больше и больше ппредставителей Поднебесной приезжают в Беларусь. Студенты - за образванием, бизнесмены - за реализацией крупных проектов. Каждый находит здесь поддрежку и понимание со стороны государства.

В рамки привычного представления, как должен выглядеть директор завода, этот человек вряд ли не вписывается. 31 год, три высших образования, одно из которых получено в США.

Тан Хайян – имя и фамилия по-китайски, или Оушен Тонк – европейский вариант, стал во главе одного из крупнейших совместных бизнес-проектов Беларуси и Китая. Молодой человек на должности топ-менеджера – тонкая восточная философия ведения дела. Такое решение приняли в китайской компании-учредителе совместного производства – это ведущий производитель бытовой техники в мире, который владеет рядом знаменитых марок. Они представлены в 120 странах: от Гонконга, Южной Кореи и Японии до Великобритании, Канады и США.

Оушен Тонк, генеральный директор белорусско-китайского совместного предприятия:

Почему учредители отправили в Беларусь именно меня? Потому что это правильное решение. Они считают, что молодые руководители быстрее адаптируются и привыкают к местной жизни. А, во-вторых, я не такой уж и молодой. Работаю более 10 лет. Причем раньше в компании я отвечал за торговые отношения именно со странами СНГ. Ппоэтому я владею всей необходимой информацией о рынке и о тенденциях.

Господин Тонк на родине бывает крайне редко, а связь с родными и близкими поддерживает лишь через интернет. Генеральный директор начинал жить в Минске в комнате в общежитии от предприятия, сейчас с женой снимает квартиру, но подумывает обосноваться еще крепче, купив здесь недвижимость. Белорусско-китайский бизнес не отпускает его, а наоборот – еще больше заставляет пустить корни. Потому как программа уже запущена и работает она на немалый успех.

Оушен Тонк, генеральный директор белорусско-китайского совместного предприятия:

Когда на нашем предприятии выпустили первую микроволновую печь, мировой финансовый кризис только начинался. Это было самое тяжело время для нас. Но оно прошло, и мы достойно пережили трудности. Сейчас мы стремимся стать основной базой изготовления микроволновых печей в Западной Европе. В планах у нас производство духовок, печек, обогревателей, пылесосов, вентиляторов и т.д. Тогда наше предприятие будет лидирующим в странах СНГ, его признают в Европе и оно станет открытым для всего мира.

Крупнейший завод в СНГ и Европе. Многомиллионный тираж любой бытовой техники со штампом «сделано в Беларуси». Звучит амбициозно. Но и Китай, и Беларусь подсчитали взаимовыгоду. Возить из Поднебесной в Старый свет готовые микроволновки тоже самое, что продавать воздух. Бизнес пойдет, если собирать готовый товар прямо у потенциального рынка. Китайские инвестиции и белорусская база – тандем, который должен заработать. Во всех смыслах.

Юрий Предко, генеральный директор холдинга «Горизонт»:

Новый завод построен. Миллионный объем производства. С валютными поступлениями. Оно экспортно-ориентированное. В ближайшие годы планируется, чтопочти 90% от объемов производства будет экспортироваться. Масштабы большие. Тысячи это белорусский масштаб. А когда мы говорим о миллионах – это азиатский подход. И мы готовы, чтобы производить на этой площадке миллионы.

Оушен Тонк, генеральный директор белорусско-китайского совместного предприятия:

От учредителей, от правительств двух стран мы получаем большую поддержку на развитие нашего предприятия. Мы также проработали собственную огромную программу развития совместного производства. Весь персонал стремится вложить все силы, чтобы мы скорее достигли наших целей.

Оушен Тонк уверенно говорит о том, что в Беларусь идут большие китайские инвестиции. Ведь их опыт и проект совместного производства бытовой техники лишний раз доказывает, что взаимное дело двух стран — выгодное дело.

Белорусско-китайское СП — знаковый, но не единичный реальный проект, про который можно говорить. Сегодня Минск и Пекин готовы потратить 500 миллионов долларов на реализацию немалого числа задумок.

Так, один из последних, – строительство по улицам Тимирязева — Орловская и Алибегова — проспект Дзержинского двух транспортных развязок.

В следующем году в районе Денисовской и на берегу Свислочи может появится «Чайна-таун» – комплекс площадью 60 тысяч квадратных метров. Здесь и бизнес-центр, и торговая улица, и отель и центр китайской медицины. Бизнесмены из Поднебесной изъявили желание и проложить в Национальном аэропорту «Минск» взлетно-посадочную полосу для приема самолетов Airbus А380 с размахом крыльев почти в 80 метров.

Китайский капитал может участвовать в реализации самых крупных инвестпроектов в Беларуси. В том числе и в строительстве АЭС. Наши эксперты не сбрасывают со счетов опыт и знания восточных партнеров в таком ответственном деле. Во многих сферах китайцы уже показали себя, а сколько еще всего предстоит.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ, профессор:

Вся мобильная сотовая связь оснащена китайским оборудованием. В ближайшее время китайцы помогают нам строить оптоволоконные линии в глубинку Беларуси, чтобы каждый белорус могут иметь быстрый доступ к интернету. По последнему миллиардному кредиту китайцы начинают переоборудовать наши автострады.

Декана экономического факультета БГУ называют гуру китайской экономики. Он написал не одну научную работу о восточном чуде. Анализируя темпы развития Китая, который занимает первое место в мире по золотовалютным резервам, четвертое – по совокупной экономической мощи, третье – по объему внешней торговли, Михаил Михайлович называет партнерство Беларуси с мировым лидером неслучайным.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ, профессор:

Китай строит экономику знаний. И сегодня почти каждый телефон в мире сделан в Китае. Больше половины персональных компьютеров сделано в Китае. В целом, по производству товаров информационно-коммуникационных технологий китайцы выходят на первые места в мире.

Знак «Made in China» давно отошел от стереотипа некачественного. Об этом Вэй Вэй рассуждает как магистр экономических наук. А еще за 11 лет своей жизни в Минске она лишний раз убедилась, что знак «Made in Belarus» имеет качественную репутацию. Поэтому именно в Беларуси она решила приобрести образование.

Вэй Вэй, магистр экономического факультета БГУ:

Качество образования в Беларуси высокое. И белорусский диплом признают в Китае. Поэтому много студентов приезжают поступать в БГУ. Тем более, что БГУ очень известный университет и все хотят учиться здесь.

Китайских студентов в белорусских университетах действительно становится больше. Это тоже один из признаков интеграции двух стран. Лю Дзепин, например, через полгода отправится в Пекин. Ему лишь осталось защитить диссертацию о партнерстве Китая и Беларуси. Тема, как он сам говорит, актуальная как никогда и с каждым годом только набирающая обороты.

Цзепин Лю, аспирант экономического факультета БГУ:

Между нами сейчас очень хорошие отношения. Очень полезно и взаимовыгодно для наших стран.

Александра Кулакова и Андрей Сержантов на неделе не испытывали трудностей перевода, когда слушали как белорусы и китайцы говорят на языке взаимного партнерства и бизнеса.