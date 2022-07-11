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Белорусскую технику презентовали на выставке в Зимбабве

11 июля 2022 17:15
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Новости Беларуси. Беларусь презентовала отечественную сельхозтехнику на выставке в Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь идет об образцах производства «Бобруйскагромаша».

Белорусскую технику презентовали на выставке в Зимбабве-1

Компания представила универсальное оборудование для предпосевной подготовки. Его использование предупреждает высыхание земли, выравнивает поверхность, позволяет быстро измельчить остатки растений и взрыхлить почву. Помимо отличных технических характеристик, производители обещают оперативное и качественное сервисное обслуживание, что особенно актуально в период интенсивных полевых работ.

Предприятие «Бобруйскагромаш» на рынке с 1974 года и по праву считается одним из крупнейших производителей сельхозтехники и приспособлений в странах Восточной Европы. Ассортимент продукции насчитывает более 150 наименований, а товары находят своих покупателей в 50 странах мира.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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