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«Белорусов» ждут на поволжских полях. МТЗ подписало соглашение с Самарской областью

11 июля 2022 17:20
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Новости Беларуси. Белорусская сельхозтехника уже в ближайшее время будет ставить рекорды на самарских полях. Соответствующее соглашение подписал МТЗ с руководством российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белорусов» ждут на поволжских полях. МТЗ подписало соглашение с Самарской областью-1

Сотрудничество будет направлено на обеспечение организаций АПК Самарской области тракторами, запасными частями и услугами технического сервиса. Помимо этого, стороны будут сотрудничать в подготовке специалистов и проведении научных исследований. К слову, продукция Минского тракторного завода уже успешно себя зарекомендовала не только в странах СНГ, но и во всем мире. Заказчикам предлагается более 100 моделей тракторов для всех климатических и эксплуатационных условий.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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