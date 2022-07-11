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Беларусь вышла в лидеры молочной промышленности ЕАЭС

11 июля 2022 17:16
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ЕАЭС нарастил производство агропродукции. Взаимные поставки сельхозтоваров и продовольствия выросли на 1,7 % за первые пять месяцев 2020-го по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь вышла в лидеры молочной промышленности ЕАЭС-1

В частности, в России и Кыргызстане увеличилось производство скота и птицы на убой. Максимальный рост производства яиц зафиксирован в Казахстане. Беларусь же – лидер в молочной промышленности. К слову, производство агропродукции в хозяйствах всех категорий в первой половине 2022 года в нашей стране составило 6,7 миллиарда белорусских рублей.

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# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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