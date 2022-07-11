«Оскар» белорусского бизнеса. Итоги конкурса «Человек дела» подвели в Минске

Новости Беларуси. Прорывные идеи, с которых начались истории успеха. В Минске уже в 27-й раз подводят итоги республиканского конкурса «Человек дела», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявки подают сотни участников, а лучших из лучших выбирают в 12 номинациях. Среди них руководители предприятий, топ-менеджеры и бизнесмены. Это люди, которые меняют страну, выходят на международные рынки и создают программы мирового значения. Более чем за четверть века лауреатами стали 334 человека, а конкурс приобрел национальный масштаб и стал одним из самых значимых событий в деловом мире страны.

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