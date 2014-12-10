Белорусско-Латвийская межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошла в Минске

Новости Беларуси. Вопрос диверсификации поставок и выбор логистических цепочек весьма важный для Беларуси. Сфера транспорта стала 10 декабря ключевой на десятом заседании Белорусско-Латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая прошла в Министерстве иностранных дел нашей страны.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия практически во всех ключевых сферах экономики. Речь шла о проектах в сельском хозяйстве, строительстве, образовании, науке.

Рассматривали также возможности более тесного сотрудничества и сфере туризма и логистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Для нас, для Беларуси, это очень важный момент, потому что в настоящее время, когда необходима диверсификация поставок, вообще выбор логистических цепочек очень влияет на конкурентоспособность товаров. Транспорту сегодня уделялось очень много внимания.

Анрийс Матисс, министр сообщения Латвии:

Использование латвийского транзитного коридора для поставок белорусских товаров через нашу железную дорогу, через наши порты, также через автоперевозчиков. Рассматривали и вопросы приграничного сотрудничества, в том числе вопросы, которые связаны с улучшением инфраструктуры на границе. И говорили, что необходимо между границами сделать как минимум три полосы в каждую сторону, чтобы увеличить проходимость транспорта.