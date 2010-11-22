Белорусский инвестиционный форум во Франкфурте-на-Майне. Итоги

Чтобы оценить уникальные витражи витебчанина Марка Шагала, в немецкий Майнц, что в пригороде Франкфурта-на-Майне, ежегодно приезжают 200 тысяч туристов. Окна собора Святого Стефана белорусский художник оформлял уже на 96-м году жизни. Да и белорусский первопечатник Франциск Скорина, издав Библию, продолжил традиции родившегося в Майнце Иогана Гуттенберга. Но это уже история. О том, что Беларусь и Германию объединяет не только общее прошлое, Франц Блюм знает не по наслышке.

Уже 4 года наводит дружественные мосты между Минском и Майнцем. Ежегодно организовывает стажировки для студентов и семинары для академиков двух стран.

Франц Блюм, руководитель клуба дружбы «Минск-Майнц» (Германия):

Я сам в Беларуси бываю часто. В моем паспорте очень много штампов минского аэропорта. Минск — очень красивый город, таких в вашей стране очень много. Я был в этом году в Беловежской пуще и в Несвиже. И если в будущем туризм будет развиваться такими темпами, я вижу большие перспективы.

На неделе Беларусь и Германия стали еще ближе, причем не только в культурной, но и в экономической сфере. Две страны объединил инвестфорум. К этому событию готовились долго. И не напрасно. Форум превзошел все ожидания. А по количеству проектов опередил даже Лондонскую ярмарку белорусских предложений.

Франкфурт местом для проведения белорусского инвестфорума выбран не случайно. Город на Майне — настоящая экономическая столица всей Европы. Крупных международных финансовых кампаний здесь без малого полтысячи.

Из-за огромного количества небоскребов город на Майне немцы называют «Майнхеттеном». Благодаря не одной сотне финансовых учреждений, бизнес-столица получила еще и прозвище «Банкфурт». Именно поэтому на белорусском инвестфоруме преобладали те, кто считает деньги на профессиональном уровне.

Вообще, посмотреть на Беларусь съехались представители бизнес-кругов не только Германии и Европы, но и дальнего зарубежья. Всего около 800 участников. Организаторы планировали почти в два раза меньше. Но обиженным никто не остался: один из известнейших в мире конгресс-центров «Мессе Франкфурт» вместил всех желающих. Кстати, от этих же желающих инвестировать у белорусской делегации не было отбоя!

Министр экономики Беларуси Николай Снопков уверен: интерес европейского бизнеса к Беларуси не только в выгодном географическом положении, но и в благоприятном бизнес-климате. Немаловажную роль играет и возможность торговать на весь Таможенный союз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Интересна любая отрасль. В первую очередь обсуждаются те отрасли, в которых немцы, как они сказали, — глобальные лидеры. Это энергетика, альтернативная энергетика, цементная отрасль, нефтепереработка, химическая промышленность. Поэтому их в большей степени интересуют эти отрасли, где наибольшая добавленная стоимость.

Впрочем, один из 22 подписанных контрактов посвящен возобновляемой энергетике. Выгоду от использования солнца и ветра в Германии уже давно вычислили. Немецкие бизнесмены деньги на ветер не пожалели. Скоро и в Беларуси появятся свои парки альтернативной энергетики.

Петер Левальд, руководитель компании «Stiepf AG» (Германия):

Наша компания работает с вашей страной уже семь лет. За это время я убедился: бизнес-климат в Беларуси улучшается год от года. Мы занимаемся разработкой энергетического снабжения небольших городов. С этой точки зрения я хочу сказать, что для Беларуси это очень перспективное направление.

Клаус Мангольд, председатель Восточного комитета немецкой экономики:

Беларусь зависит от поставок энергоносителей. Чем быстрее вашей стране удастся создать свою независимую энергетическую систему, тем лучше. Мы предлагаем сотрудничество в этой сфере. Это и солнечная энергетика, и использование ветра. Еще один пункт, в котором мы хотели бы с вами сотрудничать, — это сельское хозяйство и лесная промышленность.

Химическая промышленность — тоже сфера интересов немецких предпринимателей. Концерн «BASF», который включает в себя больше двух сотен химических компаний и сто тысяч сотрудников по всему миру, с Беларусью сотрудничает уже 18 лет. Только в прошлом году оборот концерна составил больше 50 миллиардов евро. В планах «BASF» — сотрудничество с гомельским заводом по выпуску средств защиты растений и лидской «Лакокраской». Сырье производства этого концерна уже импортируются на наши химические предприятия. По оценкам специалистов, в этом году Беларусь получит сырье для наших заводов на сумму более 50 миллионов евро.

Сергей Cидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Здесь из тонны нефти получают более 8 тысяч наименований химической продукции. На наших предприятиях этого достигнуть нельзя. Объемы выпускаемой продукции с химических предприятий (я на прошлой неделе посещал полоцкое стекловолокно) — всего 100 миллионов долларов в год. Поэтому мы поставили перед собой задачу с тем, чтобы просмотреть возможности переноса лицензионных технологий на наши предприятия.

Не с пустыми руками вернулись домой и белорусские банкиры. В финансовой сфере сразу несколько контрактов. Например, крупнейший в Европе «Дойче Банк» с Беларусью сотрудничает уже 20 лет. В ближайших планах финансового учреждения на базе одного из белорусских банков — создать компанию по привлечению инвестиций, размещению евробондов и оказанию консультационных услуг.

Йорг Бонгартц, председатель правления «Deutsche Bank» в России:

Мы видим значительное развитие в последние годы с тем, чтобы привлечь иностранных инвесторов в экономику Беларуси. Это не только вопросы с возможной приватизацией белорусских компаний. Экономика Беларуси дает хорошие возможности для развития инвестиций и для развития компаний в экономике Беларуси.

Петер Тилс, генеральный управляющий директор «Deutsche Bank» по Центральной и Восточной Европе:

Беларусь очень хорошо вышла из кризиса, банковский сектор выглядит очень стабильно. Наши инвестиционные программы очень хорошо себя показали. Поэтому «Дойче Банк» планирует и в дальнейшем инвестировать в Беларусь, что даст положительный импульс экономике вашей страны.

Как и на чем сегодня может заработать Беларусь, знает Алексей Леонов. В настоящем Алексей Архипович — руководитель крупнейшего российского банка, а в прошлом — первый человек, вышедший в открытый космос. Герой Советского Союза ушел из отряда космонавтов в 91-м. Спустя восемь лет стал банкиром. В финансовой сфере покоритель космоса уже разменял трудовой десяток, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Леонов, вице-президент «Альфа-Банка»:

Белорусская агропродукция пользуется высоким спросом. Я туда качал бы сейчас деньги и создал бы мощную индустриальную структуру по обеспечению всей Европы продуктами. Экологически чистые продукты сейчас пользуется спросом.

Заинтересовалась белорусскими предприятиями и Франкфуртская фондовая биржа. На так называемом «паркете» торгуют акциями 12 тысяч компаний из 70 стран мира. Ежедневный оборот франкфуртских «быков» и «медведей» равен 4,5 миллионам евро. По мнению топ менеджера Мариана Валькова, присутствие Беларуси на такой ярмарке ценных бумаг — вопрос не только престижа.

Мариан Вальков, начальник отдела международных отношений «Deutsche Borse» :

У нас торгуются компании из Украины, России, других стран Восточной Европы. Мы считаем, что Беларусь будет хорошим дополнением к нашему портфелю международных компаний. Инвесторам размещение белорусской компании во Франкфурте будет интересно.

Заинтересовали инвесторов и сферы здравоохранения, пищевой промышленности, машиностроения... Да и сам факт того, что в форуме приняли участие без малого 800 бизнесменов из 36 стран мира, свидетельствует о том, что интерес зарубежных партнеров к инвестициям в нашу страну растет.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы очень привлекательны с точки зрения страны, входящей в Таможенный союз. Открывшийся перед нами рынок — 170 миллионов населения на почти 16 части земли. С другой стороны, европейский порядок и стабильность. Сочетания этих двух факторов очень привлекательны для инвесторов.

Денис Климов, председатель правления Российского банка в Беларуси:

Этот форум показал, что к стране проявляют интерес все больше и больше инвесторов, иностранных банков и компаний. Для нас очень важен положительный инвестиционный имидж страны, потому что положительный имидж страны помогает привлекать инвестиции в страну.

Ганс-Эрик Биглс, управляющий компанией «Сonsultum Communications GMBH» (Германия):

Я поражен тем позитивным развитием, характерное для Беларуси. Поражен тем количеством инвесторов, которые готовы инвестировать в вашей стране. Беларусь — динамичная нация, которая ставит перед собой очень высокие цели и хочет их достичь. Для этого есть все возможности.

Итого, белорусская делегация вернулась домой с 22 соглашениями. В контракты превратились договоренности о возведении сети отелей, модернизации нефтеперерабатывающего завода, проект переработки отходов, строительство предприятия по производству листового проката и другие.

Общая сумма, которую уже в ближайшее время зарубежные бизнесмены привезут в нашу страну — около 3 миллиардов долларов. Это лишь пятая часть от будущих капиталовложений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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