Логистика, эффективная энергетика и вторичная переработка сырья — самые популярные проекты грядущего Белорусского инвестиционного форума в Германии

17 ноября во Франкфурте-на-Майне в рамках Европейской финансовой недели пройдёт Белорусский инвестиционный форум. Портфель предложений нашей стороны оценивается в миллиарды долларов.

Раков — небольшой поселок в Воложинском районе — в ближайшее время может стать центром логистики. Географический бонус вот-вот может принести в эти края экономический плюс.

Александр Мекинко, председатель Раковского сельского исполкома Воложинского района:

Появятся новые рабочие места, это дополнительные налоги, которые поступают в бюджет государства. Идет развитие в целом.

Логистический комплекс в Ракове и проект по строительству дрожжевого завода в Слуцке представит Минская область потенциальным инвесторам в Германии.

Александр Ермак, заместитель председателя Минского облисполкома:

Мы ожидаем, что те проекты, которые мы будем презентовать на форуме и все те, материалы, которые мы везем с собой, безусловно позволят привлечь внимание инвесторов.

Инвестиционный форум — достаточно эффективный инструмент для привлечения иностранного капитала. Но оценить его результат накануне достаточно сложно. Ведь инвестор с прагматичной дотошностью оценивает все риски и прибыль.

Более сотни проектов на любой вкус. Логистика, эффективная энергетика и вторичная переработка сырья — самые популярные в общем портфеле. И, как показывает опыт предыдущих мероприятий, — это именно то, куда с удовольствием вкладывают европейцы.

Игорь Камалов, заместитель директора Национального инвестиционного агентства:

Все эти проекты в течение последнего года уже имеют определенную заинтересованность, и планируется подписание части проектов на самом инвестфоруме.

Чтобы западные партнеры были сговорчивее, в этом году к белорусской делегации присоединятся и бизнесмены.

Денис Климов, председатель правления коммерческого банка с иностранным капиталом:

Мы пригласили на инвестиционный форум порядка 30 своих партнеров, которые работают в Беларуси — иностранные инвесторы. Этими проектами мы хотим показать успешность и то, что в Беларуси на самом деле неплохо.

22 налоговых платежа отменили, список товаров для сертификации на 40% — сократили. Потепление в инвестклимате синеокой уже оценили иностранные партнеры. Свыше 250 инвестдоговоров датируемы 2010 годом.

Айдан Ченгел, директор по маркетингу пятизвездочной гостиницы Минска:

Мы видим, что в Беларуси инвестиционный климат очень благоприятен, мы находимся на вашем ранке уже достаточно давно и открываем все новые и новые заведения. Если бы ваше правительство и законодательство этому не способствовало, вряд ли мы здесь развивали ключевые позиции нашего бизнеса.

За право презентовать свои проекты на площадке во Франкфурте-на-Майне белорусским предприятиям, министерствам и концернам пришлось побороться. Всего на суд организаторов представили порядка 170 проектов, в итоговом списке остались лишь самые ценные, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».