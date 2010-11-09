Райнер Линднер: Франкфурт будет важным импульсом для белорусской экономики

В 1997 году в Минске впервые прошёл форум, который впоследствии вырос до уровня фактически международного саммита. Каждый год осенью около 300 участников из самых разных стран — от Германии и Бельгии до России и США — съезжаются в Беларусь обсудить целый спектр вопросов. Как экономического, так и политического блока. «Перспективы Беларуси в Европе», «Беларусь и «Восточное партнерство» — оглядываясь на темы форума, недооценить его значение сложно.

Многие результативные решения принимаются даже не на заседаниях, а в кулуарах и спустя время. 4 ноября в Минске стартовал XIII форум с бессменным названием — Минский и бессменным председателем Райнером Линднером. С ним разговор в тему.

Я знаю, что вы написали две книги о Беларуси. Третью сейчас не прорабатываете?

Райнер Линднер: Вы знаете, нет времени, но, тем не менее, очень заинтересован в истории и в политике вашей страны.

СПРАВКА ОТ «СТОЛИЧНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Райнер Линднер. Родился в 1966 году. Ведущий сотрудник влиятельного берлинского Фонда «Наука и политика» (SWP), эксперт по странам СНГ, член правления Немецкого общества по изучению стран Восточной Европы (DGO), внештатный профессор университета г. Констанц, генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtshaft). Впервые за почти 60-летнюю историю этого авторитетного сообщества его возглавил представитель академической науки. Райнер Линднер – автор двух книг об истории Беларуси, которые изданы на немецком и белорусском языках.

Господин Линднер, 13 лет назад Вы начали заниматься Минским форумом. Можно я задам вам откровенный вопрос: реально, зачем вам это нужно? Может быть, это такая врождённая инициативность немцев, потому что я знаю, что в вашей стране даже пожарных профессиональных не существует, а всё это на добровольных началах. Вы тоже добровольно помогаете Беларуси?

Райнер Линднер: Мне, на самом деле, как Линднеру он не нужен. Мне кажется, Беларусь нуждается в таком мероприятии. Мне кажется, когда мы его впервые проводили в 1997 году, это был как раз тот год, когда прекратились взаимоотношения между Беларусью и Евросоюзом —13 лет назад. И я тогда его создал вместе с коллегами для того, чтобы, по крайней мере, раз в год встречались на достаточно нейтральной площадке представители и ЕС, и Германии, и Беларуси. На мой взгляд, сейчас немножко улучшилась ситуация в этих взаимоотношениях. В этом году — получается, что через 15 лет — впервые в Беларусь приезжает действующий федеральный министр, и мне кажется, это тоже является успехом этого форума.

Но всё-таки одна из самых важных составляющих Минского форума — это экономическая составляющая. На Ваш взгляд, какие сферы белорусской экономики представляют для немецкого бизнеса наибольший интерес?

Райнер Линднер: Уже сейчас мы говорим о конкретных проектах. О процессе приватизации, об улучшении инвестиционного климата. О том, что Беларусь сейчас в таком очень важном рейтинге Doing Bussiness фигурируется на достаточно приличном месте, в отличие от прошедших лет. Лучше, чем Россия и Украина, например.

Вообще это заметно для Европы, на Ваш взгляд?

Райнер Линднер: Очень даже заметно. Например, допустим, уже нет «золотой акции», которая давно была таким неадекватным фактором для бизнеса — для инвесторов. Сейчас мы готовимся к инвестфоруму в Германии. Есть заметный для всех прогресс и, на мой взгляд, именно экономическая часть этого форума сейчас является ключевой, потому что в этом году, например, только на этой сессии встречаются где-то 100 представителей немецкого бизнеса, международного бизнеса и Беларуси. И этот форум занимается очень конкретными проектами.

А можно поподробнее, какие это конкретные проекты?

Райнер Линднер: Мы приглашаем инвесторов — банки, предприятия. Сейчас активно идёт процесс приватизации. Мы хотели услышать от представителей белорусской власти, например, Министерства экономики, о новых проектах, в которых могут принимать участие наши инвесторы.

Германия, по сути, главный двигатель Евросоюза, на протяжении последних лет – один из найважнейших экономических партнёров Беларуси. В Беларуси зарегистрированы 350 предприятий с участием немецкого капитала. В 2008 году товарооборот с ФРГ, включая торговлю товарами и услугами, достиг рекордной отметки в 4 миллиарда долларов. Даже в кризисном 2009-м наш экспорт в Германию увеличился на 20%. В том же году только два государства в Европе не допустили падения ВВП. Одним из них была Беларусь. И в Германии этот факт отметили. Неслучайно главная тема предстоящего 13-го Минского форума – как Беларусь и ЕС борются с последствиями мирового финансового кризиса.

По поводу приватизации. Не раз говорилось, и не раз писалось о том, что, в принципе, у Европы и у Беларуси, наверное, немножко разный взгляд как раз на приватизацию. И в этой связи Александр Лукашенко в прошлом году сказал, что немецкие бизнесмены могут работать в Беларуси как на родной земле. И это подрузумевало, что приватизация должна быть и социально ответственной. Она такой будет?

Райнер Линднер: Мы тогда обещали, что если инвестор будет работать в вашей стане, тогда он будет работать со всеми обязательствами, которые существует и для национального инвестора. Это однозначно. И, мне кажется, немецкие инвестиции — это всегда процесс трансформации экономической культуры Германии в страну. Уже есть хорошие примеры: допустим, инвестиции фирмы «Инэтрак». Ветровые технологии в Беларуси — там инвестиции в объеме 200 миллионов евро — это инвестиции в новые технологии. И это, на самом деле, идеальный пример для модернизации страны.

Неслучайно, наверное, что инвестфорум после Лондона теперь будет проходить во Франкфурте-на-Майне. Я знаю, что Вы как раз на этом форуме будете работать одним из модераторов. И ваша тема звучит «Как инвестировать в Беларуси». Вы можете ответить на этот вопрос?

Райнер Линднер: Это самый главный вопрос — надо знать рамочные условия, надо знать законодательственный корпус, надо знать, какие уже есть хорошие примеры инвестиций уже. После Лондона начинался кризис, как мы все знаем, поэтому импульс Лондона не был таким явным, как хотелось бы. Но, тем не менее, уже второй инвестфорум — это почти традиция. Франкфурт будет большим важным импульсом для белорусской экономики.

Белорусский инвестиционный форум пройдёт 17 ноября в немецком Франкфурте-на-Майне, который традиционно считается финансовой столицей не только Германии, но и ЕС. Мероприятие состоится в рамках европейской финансовой недели, что уже позиционирует Беларусь как современное, европейское государство.

Мы очень давно слышим о «Восточном партнёрстве» — инициативе, которая создавалась как раз для того, что создать и укрепить экономические, политические, гуманитарные связи. Но каких-то конкретных результатов почему-то не видим.

Райнер Линднер: Вы знаете, эти европейские инициативы имеют сначала очень большое символическое значение. «Восточное партнёрство» должно иметь не только символическое значение, но и конкретные результаты и для простого гражданина, и для развития страны. Поэтому получается так, что Беларусь сейчас хочет услышать от ЕС, какие есть следующие возможности, программы, финансовые аспекты этих программ. Поэтому форум опять-таки в Минске он даёт возможность разговаривать с европейскими представителями.

Последнее время говорится о том, что у Европы существует уже пакет определённых соглашений, который может быть подписан с Беларусью сразу после выборов. И этот пакет соглашений должен будет вывести отношения Беларусь-ЕС на совершенно новый этап развития. Есть действительно такие документы, и что из этого правда?

Райнер Линднер: Я бы ответил на этот вопрос в более общих словах и сказал, что в Брюсселе, конечно, очень внимательно обсуждают, что происходит до выборов, в этот же день и после выборов. Именно процесс подготовки тоже является индикатором — какие есть улучшения, какие есть изменения в белорусском политическом процессе. Если мы сравниваем ситуацию в стране сегодня и пять лет назад, десять лет назад —видно и для иностранных наблюдателей, что ситуация со СМИ фундаментально изменилась, что есть возможность получить больше информации. Мне кажется, это очень важно.

Что же касается документов: они, может быть, не существуют как документы, которые уже где-то лежат, но по крайней мере, есть очень конкретное представление о том, какие возможности есть, какие программы могли бы мы организовать для улучшения взаимоотношений.

Насколько я знаю, Вы всегда выступали за то, чтобы Беларуси никогда не пришлось выбирать между Россией и ЕС. Но при этом аккуратно намекали на то, что сотрудничество с Европой может оказаться для Беларуси даже важнее.

Райнер Линднер: Я не сторонник этих споров между Россией и Беларусью. Есть те люди в Европе, которые думают: «Ой, наконец-то они уже друг друга не понимают, тогда у нас больше шансов, что Беларусь решается…» Я не сторонников этого подхода. Поэтому сейчас очень важно, чтобы правительство нашло подход стабилизированных взаимоотношений с Москвой и, конечно, с очень активным подходом к Европе.

Т.е. Россия и ЕС без Беларуси жить тоже не могут?

Райнер Линднер: На самом деле, нет, потому что мы будем делать тогда с этими энергетическими трассами. Россия тоже об этом знает и нуждается в стабильной Беларуси и в стабильных взаимоотношениях с этой страной. И я думаю, временные противоречия надо устранять.