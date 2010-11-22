В Беларуси будет создан региональный технопарк

Региональный технопарк ускорит переход региональной экономики на инновационный путь развития.

Новая структура, которая появится уже к началу следующего года, будет содействовать развитию предпринимательства и создавать комфортные условия для работы резидентам технопарка.

При нем будет создан и бизнес-инкубатор для поддержки малых, вновь созданных предприятий. Бизнес-инкубатор окажет помощь в создании реальных, коммерчески выгодных продуктов и эффективных производств.

Для резидентов парка законодательством предусмотрены льготы, в частности, по уплате налога на прибыль.

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Все предпосылки есть не только для открытия одного регионального технопарка. Наличие технопарков вообще предполагает не только специализацию, но и определенные условия для создания наукоемких производств, наукоемких рабочих мест, что немаловажно, и, естественно, условия для проявления инициативы именно в сфере инновационного развития.