Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики: В Европе смотрят на Беларусь как на новую площадку для инвестиций

Беларусь на инвестиционном форуме в Германии, который откроется 17 ноября во Франкфурте-на-Майне, представит полсотни проектов. 16 ноября в финансовый центр ФРГ отправилась белорусская делегация. Впервые подобный форум прошел два года назад в Лондоне. Белорусский инвестиционный форум пройдет в рамках Европейской финансовой недели. Это подчеркивает уровень мероприятия.

Райнер Линднер, генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики:

Франкфурт будет таким импульсом для белорусской экономики. Есть возможность для новых инвесторов думать о Беларуси впервые. И я знаю, что очень многие и в Германии, и в Европе вообще сейчас смотрят на Беларусь как на новый шанс, новую площадку для инвестиций следующего периода.

Размер инвестиционного портфеля внушительный по европейским меркам. Белорусская сторона представит более 160 бизнес-проектов. Стоимость их реализации превышает $14 млрд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Рар, политолог (Германия):

Я думаю, нужно создавать программы для среднего бизнеса, европейского. Не для каких-то крупных фирм, которые могут каким-то образом прийти в Беларусь, скупить что-то и использовать потом для политического влияния. Здесь немецкая экономика же в основном держится на среднем бизнесе. Вот этим фирмам нужно дать возможность себя почувствовать в Беларуси более комфортно, более успешно.

Организаторы учли опыт предыдущих форумов, и в нынешнем году представят европейским компаниям предложения, от которых будет сложно отказаться. Все проекты проработаны до мелочей. Планируется, что во Франкфурте будет подписано 15 инвестиционных договоров и протоколов о намерениях. Это принесет стране более 3,5 млрд инвестиционных капиталовложений.

Михаил Абрамчук, первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Больше нацеливаемся на прямые иностранные инвестиции. Чтобы инвестор приходил со своими деньгами, вкладывал, и в то же время был заинтересован в сбыте этой продукции. Он будет вкладыватьс учетом того, что в этой стране будет востребована продукция, которую мы будем у себя производить. Чтобы она шла и на внутренний рынок, и на экспорт.

Восемь транспортно-логистических центров. Комбинат по добыче щебня. Новый национальный выставочный центр. Завод по производству подгузников. Ипподром недалеко от Минска. Вот далеко не полный список тех проектов, которые будут реализованы в Беларуси после Франкфуртского форума. Европейский бизнес умеет считать деньги. Поэтому идет туда, где окупаемость вложений очевидна.

Пер Фишер, глава финансовых институтов «Коммерцбанк АГ»:

Сегодня мы готовы очень плотно работать с вашей банковской сферой, и уже активно делаем это. Она характеризуется высокой степенью надежности и устойчивости к потрясением. А отсутствие рисков всегда привлекает банкиров.

На форум в составе белорусской делегации отправились руководители министерств и ведомств, концернов и ведущих предприятий страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Всего – более 150 человек. Их задача – не только рассказать европейским бизнесменам о выгодности инвестиций в нашу страну, но и объяснить, как именно можно вложить деньги в белорусские проекты.

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