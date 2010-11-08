На инвестиционном форуме во Франкфурте-на-Майне Беларусь представит 4 проекта

На вопросы ведущей отвечает заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Татьяна Кравченко.

Какие белорусские проекты будут представлены на инвестиционном форуме во Франкфурте-на-Майне (Германия)?

Татьяна Кравченко:

Минск на инвестиционный форум во Франкфурте-на-Майне, который состоится 17 ноября, представит 4 инвестиционных проекта.

В их число входят две гостиницы. Во-первых, это гостиница «Беларусь» (будет проведена реконструкция гостиницы). Во-вторых, наши архитекторы планируют возведение второй очереди гостиницы «Беларусь» (рядом с имеющейся), в которую планируется инвестировать свыше 70 млн долларов.

Следующий значимый объект — «Арена-Чижовка». Это грандиозный спортивный объект предусматривает строительство гостиницы в районе «Чижовка». Это будет 6-этажное здание, в строительство которого будет инвестировано около 23 млн долларов.

Кроме того, за Минском, в Щемыслице, планируется создание национального выставочного центра. Этот центр будет увязан с комплексом застройки микрорайона «Щемыслица». Там планируется строительство двух гостиниц, национального футбольного стадиона на 30 тысяч человек и застройка жилого сектора. К Щемыслице будет подведено метро. Поскольку район располагается вдоль Брестского шоссе, к объектам данной территории будет удобно привлекать инвесторов.

На форум во Франкфурте-на-Майне мы повезем социально-значимый объект — физкультурно-оздоровительный комплекс. Такой комплекс необходимо построить в каждом районе Минска — с бассейнами, тренажерными залами, площадками с игровыми видами спорта, открытыми площадками.

Татьяна Кравченко, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома, ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с экономикой Беларуси, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

Логистика, эффективная энергетика и вторичная переработка сырья — самые популярные проекты грядущего Белорусского инвестиционного форума в Германии

Посол Германии: Импульс двусторонним отношениям придаст Белорусский инвестиционный форум

Рене Лизе (Германия): Беларусь является для многих немецких фирм очень привлекательным рынком

Объем иностранных инвестиций в Минск за год вырос на 20%

К Чемпионату мира по хоккею в 2014 г. в социальную инфраструктуру Минска будет вложено около $3,5 млрд

Уникальные проекты в Минске: гостинично-деловой комплекс «Магнит», бизнес-центр «Футурис» и логистический центр

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.