Процесс пробной прокачки нефти в аверсном режиме по нефтепроводу «Одесса-Броды» может затянуться до недели

Пробная прокачка нефти в аверсном режиме по нефтепроводу «Одесса-Броды» продолжается. Старт был дан в минувшую субботу.

Как сообщили в Белорусской нефтяной компании, процесс может затянуться до недели, так как процедура технически сложная и проводится впервые. Перед началом прокачки в нефтетерминале провели экспертизу сырья и выполнили все таможенные процедуры. Планируется, что 80 тысяч тонн будет закачано в нефтепровод в порту Южный, а затем транспортировано по «Одесса-Броды» и южной ветке нефтепровода «Дружба» на Мозырский НПЗ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». .

Напомним, в текущем году Беларусь закупит в Венесуэле 4 млн. тонн нефти, в следующем — 10 млн. Большую часть сырья поставят на условиях своп и транспортируют по трубопроводу «Одесса-Броды».