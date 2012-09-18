Белорусские ученые планируют получить быстрорастущие плантации берез для топливных целей

Новости Беларуси. Белорусские ученые вывели трансгенную березу. Достижение на счету гомельчан из лаборатории генетики и биотехнологий Института леса НАН Беларуси. Научное исследование генетики проводят совместно с московскими коллегами в рамках программы сотрудничества государств-участников ЕврАЗЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое растение лишь модельный образец, практического применения в хозяйстве не имеет. Каждое миниатюрное деревце не толще спички.

Работы по созданию трансгенной берёзы гомельские генетики начинали ещё 7 лет назад совместно с коллегами из Минска. Полученное тогда растение было способно очищать почву от радионуклидов. Нынешний этап исследований уже совместно с российскими коллегами - качественно новый виток в самой технологии.

Олег Баранов, ведущий научный специалист Института леса НАН Беларуси:

Берётся агробактерия. В неё встраивается фрагмент ДНК, который мы хотим привнести в растение, а далее происходит заражение этой бактерией растения. После заражения наш искусственный ген встраивается в клетку и растение приобретает новое свойство, которого раньше у него не было.

Те самые транспортные агробактерии белорусские учёные позаимствовали у россиян. А вот заражать стали свой собственный клон берёзы. Совместная работа дала положительные результаты. Искусственный ген в берёзе работает эффективно.

В перспективе отработанная в лаборатории технология позволит уже в промышленных масштабах выращивать деревья небывалых ранее качеств. Конечно, берёзовый сок не станет томатным или яблочным, но получить быстрорастущие плантации для топливных целей - задача вполне выполнимая. И таких задач много.

Владимир Падутов, доктор биологических наук, заведующий лаборатории генетики и биотехнологий Института Леса НАН Беларуси:

Первое, это создание быстрорастущих растений для специальных плантаций. Второе, создание устойчивых к техногенным загрязнениям растений. Третье, создание древесины, из которой легче удалить легнин, то есть удешевление производства целлюлозы, а значит и бумаги.

Кстати, ориентированность на практическое применение научных разработок - приоритет лаборатории. Сегодня ДНК-технология определения болезней растений положена в основу работы специализированного центра. Сложнейшие диагнозы здесь ставят за сутки, порой спасая целые плантации. А уникальная технология генетической инвентаризации лесов и вовсе стала предметом научного экспорта - сегодня её используют в России, Латвии и Литве.