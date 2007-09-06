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Белорусские специалисты приступили к сейсморазведке в Венесуэле

06 сентября 2007 12:01
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В настоящее время совместное белорусско-венесуэльское предприятие осуществляет подготовительные мероприятия, ведется формирование штата. Планируется, что работы в бассейне реки Ориноко начнутся в ноябре текущего года. Уже определена площадка, на которой будут проводиться исследования. Гомель поставил в Венесуэлу комплект оборудования для сейсмических работ. Как уже сообщалось, в Венесуэле с участием "Белоруснефти" будет также создано совместное предприятие по добыче нефти. Ее промышленная добыча может начаться в декабре 2007 года.
# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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