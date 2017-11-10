Белорусские препараты экспортируют в 33 страны, в том числе и США

Новости Беларуси. Белорусские лекарства за год подешевели на целый процент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они и так дешевле импортных аналогов в 1,5-2 раза.

И сейчас государство делает все, чтобы цены на них не только не выросли, но и снизились еще. Именно для унификации ценовой политики в сентябре 2017 года под эгидой Минздрава был создан концерн «Белфармпром». Сегодня в него входят сразу 10 фармакологических компаний страны, причем только две – с государственным капиталом.

Участники концерна, скажем так, понимают структуру рынка лекарств и конкурируют не друг с другом, а только с импортными компаниями, таким образом не давая и им повышать цены. А они выше, чем на отечественные лекарства в полтора, а то и два раза. Причем фармакологи призывают отбросить предубеждения о том, что наши таблетки хуже по качеству и приводят вот такой пример.

География поставок белорусских препаратов на экспорт – 33 страны, в том числе и США.

Были бы плохи – не брали бы. Причем создание концерна – это еще и экспортная история. Заходить на иностранный рынок вместе легче, чем одному.