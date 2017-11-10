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Белорусские препараты экспортируют в 33 страны, в том числе и США

10 ноября 2017 16:49
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Новости Беларуси. Белорусские лекарства за год подешевели на целый процент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они и так дешевле импортных аналогов в 1,5-2 раза.

И сейчас государство делает все, чтобы цены на них не только не выросли, но и снизились еще. Именно для унификации ценовой политики в сентябре 2017 года под эгидой Минздрава был создан концерн «Белфармпром». Сегодня в него входят сразу 10 фармакологических компаний страны, причем только две – с государственным капиталом.

Участники концерна, скажем так, понимают структуру рынка лекарств и конкурируют не друг с другом, а только с импортными компаниями, таким образом не давая и им повышать цены. А они выше, чем на отечественные лекарства в полтора, а то и два раза. Причем фармакологи призывают отбросить предубеждения о том, что наши таблетки хуже по качеству и приводят вот такой пример.

География поставок белорусских препаратов на экспорт – 33 страны, в том числе и США.

Были бы плохи – не брали бы. Причем создание концерна – это еще и экспортная история. Заходить на иностранный рынок вместе легче, чем одному.

Белорусские препараты экспортируют в 33 страны, в том числе и США-1

Сергей Крутиков, заместитель генерального директора фармацевтической компании:
Опыт, который есть у Министерства здравоохранения, у холдинга, который создан, позволит нам более активно продвигать свои инициативы на внешнем рынке. Прежде всего, это дальнее зарубежье, но, безусловно, мы не забываем про рынки стран СНГ.

Больше новостей экономики за 10 ноября можно найти здесь.

# Экономика # Белорусские лекарства # Лекарства # Кирилл Казаков # Сергей Крутиков

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