БелАЗ отправит в Индию восемь карьерных самосвалов до конца января

Новости Беларуси. БелАЗ отправляет первую партию карьерных самосвалов в Индию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца января будет поставлено 8 машин. Это часть крупного контракта на 77 карьерных гигантов, который был подписан в октябре 2019 года с партнерами из Индии.