Беларусь увеличит поставки молочной продукции в Россию до конца 2014 года

Новости Беларуси. Без посредников и со взаимной выгодой. 26 августа в Минске собрались представители торговых сетей, предприятий и крупных поставщиков России, чтобы лично с белорусскими коллегами обсудить дальнейшее сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставки будут расти. Только молочной продукции до конца года в Россию уйдет почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в 2013. Интерес также, к мясной и овощной продукции.

В условиях санкций в отношений европейских товаров, белорусы готовы, как говорится, подставить плечо. Заполнить российские прилавки и не взвинчивать цены.

Делегация из России. Хабарвский край. Руководитель крупнейшего оптового поставщика и сети розничной торговли изучает белорусские прилавки. На Дальнем Востоке нашу продукцию знают не так хорошо, как в европейской части России. Но молва о том, что товар «мейд ин Беларусь» - это качество и хорошая цена, доходят и на такие дальние расстояния.

Юрий Егоров, генеральный директор группы компаний оптовой поставки и сети розничной торговли (Россия):

Когда я уезжал сюда, все мои соседи и знакомые просили, чтобы я обязательно привез с собой белорусского масла. И вот вчера взяли и поели белорусского масла с большим удовольствием.

И если раньше поставки белорусского товара на Дальний Восток были стихийными, сегодня речь идет о регулярной торговле.

Юрий Егоров:

Только удовлетворить нашу первую потребность, нужно будет где-то около 500 тонн в месяц. Продукт сам себя начнет продвигать и люди начнут потреблять больше, откажутся, может быть, от каких-то других продуктов. И эти объемы могут возрасти.

Птица, молоко, мясо, овощи, мука. Список потребностей у российских компаний большой. Десятки представителей торговых сетей и предприятий из России встретились в Минске с белорусскими коллегами, чтобы обсудить детали и перспективы совместного бизнеса.

У крупного поставщика из Санкт-Петербурга интерес к белорусской продукции проснулся, как говорится, не сегодня. Уже давно белорусская молочка - это львиная доля ассортимента. Стабильный график отгрузок сразу с двух наших предприятий. На этих партнеров можно положиться, как оказалось, в любых условиях.

Анатолий Радковец, учредитель компании по оптовым поставкам (Россия):

Объемы предлагают. Я так понимаю, могут еще больше предложить. У них есть и мощности, и качество. И мы не видим трудностей вообще сейчас в работе. Чтобы это повлияло на рост цены, мы не видим в данный момент. Представляемый интерес, в первую очередь, по сырной продукции.

За белорусскими партнерами дело не станет. В лучших традициях мирового рынка - на изменение спроса реакция незамедлительная. Нужен сыр, значит сможем предложить. Это, кстати, сегодня самый ходовой товар одного из крупнейших наших холдингов.

Вера Красовская, первый заместитель директора молочного холдинга (Беларусь):

Почему и создан был этот первый холдинг в Республике Беларусь. Потому что от ситуации на рынке, от востребованности того или иного продукта, он позволяет перенаправлять сырье и выпускать ту продукцию, которая на данный момент более востребована.

Объемы производства в Беларуси растут по плану. И в молоке, и в мясе страна прибавляет каждый год. Для этого строятся новые объекты, на фермах растет поголовье, современные технологии увеличивают производительность.

Внутренний рынок из-за открывшихся экспортных возможностей не пострадает.

Нарастить поставки, в том числе и в Россию, белорусы готовы не только сегодня, но и с большой перспективой.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Должно быть экономическое равноправие и Российской Федерации и Республики Беларусь. Мы в этом выгоду не ищем. Мы ищем партнерские отношения. Взаимоотношения такие, которые позволили бы нам сегодня закрепиться на российском рынке не на один и не на два года - напостоянно. Чтобы мы дополняли тот продукт, который производится в Республике Беларусь в едином таможенном пространстве.

Партнерские отношения между соседями, уверены в Беларуси, позволят свести к минимуму импорт из третьих стран. Все что можно произвести на просторах Таможенного союза, нет смысла закупать из-за границы.