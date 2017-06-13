Беларусь рассчитывает поставить точку в спорах с Литвой по вопросу строительства АЭС в Островце уже к выходным.
Новости Беларуси. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
По мнению Владимира Семашко, претензии литовской стороны лежат больше в политической плоскости, нежели являются вопросами безопасности.
Вице-премьер обратил внимание, что площадку АЭС в Островце инспектирует множество иностранных экспертов, в том числе представители МАГАТЭ.
Которые также отмечают высокий уровень реализации проекта. Напомню, белорусская АЭС – проект нового поколения «три плюс» с двумя энергоблоками. Первый из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2019-ом году, второй – в 2020.
Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Большое количество было обследований, комиссий, рабочик групп и в том числе МАГАТЭ, где действительно профессионально смотрят. Это специалисты в атомной энергетике. Год назад президент МАГАТЭ сделал заключение: 35 стран, которые имеют ядерную энергетику, 32 страны, которые хотят иметь энергетику.
Из 23 стран, он отметил Беларусь и Саудовскую Аравию.
Они стоят на первом месте по подходам, надежности. На площадках атомной станции сегодня Росатом вводит всех тех, кто хочет построить станции и они показывают организацию производства, какой у них проект, чистота, порядок.
Владимир Семашко также отметил, что финансирование строительства белорусской АЭС идет без задержек и выгодно для экономики страны. К слову,
95 процентов выработки электроэнергии сегодня приходится на газ,
после запуска АЭС 27-28 процентов выработки будет от атомной энергии. Таким образом, станция поможет в диверсификации источников энергии. Добавлю, в эти дни в Минске проходит седьмая сессия Совещания сторон Конвенции ЭСПО. А это около 200 представителей из полусотни стран. Строительство Белорусской АЭС также в числе обсуждаемых вопросов. На итоговом совместном заседании высокого уровня планируется принятие Минской декларации.
Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
То внимание, которое оказывается политическими органами Республики Беларусь на экологические решения, внимание, которое в контексте экономических решений оказывается экологическим последствием этих решений со стороны правительства, на наш взгляд заслуживает особого внимания.
Мы хотим быть цивилизованной, ответственной страной, и своими действиями мы это всячески демонстрируем
Конвенция ЭСПО была принята в феврале 1991 года в Финляндии. И ратифицирована 45 государствами. К международному соглашению Минск присоединился 11 лет назад.
Джордж Кремлис, руководителем группы в Генеральном управлении по окружающей среде Европейской комиссии:
Минская декларация является международным инструментом для продвижения Конвенции Эспо. Важно то, что есть планы открыть Конвенцию Эспо – для присоединения стран,
которые не присоединились к ней ранее.
Сама Конвенция является инструментом наилучших практик в области оценки воздействия на окружающую среду.
И сегодня же стало известно, что проект «Зеленая карта Беларуси» занял первое место в номинации «Электронная окружающая среда» конкурса на соискание наград ООН.
Приз нашему представителю вручили в Женеве.
За награду боролись 345 проектов со всего мира. Голосовали эксперты. На карте собрана информация о важных экологических объектах: пунктах сбора отходов, местах, где есть установки по возобновляемой энергетике, уникальных природных зонах - парках, скверах, заказниках. Также обозначены места, в которых находятся установки, работающие на возобновляемой энергии.