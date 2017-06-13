Беларусь рассчитывает поставить точку в спорах с Литвой по вопросу строительства АЭС в Островце уже к выходным.

Которые также отмечают высокий уровень реализации проекта. Напомню, белорусская АЭС – проект нового поколения «три плюс» с двумя энергоблоками. Первый из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2019-ом году, второй – в 2020.

Вице-премьер обратил внимание, что площадку АЭС в Островце инспектирует множество иностранных экспертов, в том числе представители МАГАТЭ.

По мнению Владимира Семашко, претензии литовской стороны лежат больше в политической плоскости, нежели являются вопросами безопасности.

Новости Беларуси. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси: Большое количество было обследований, комиссий, рабочик групп и в том числе МАГАТЭ, где действительно профессионально смотрят. Это специалисты в атомной энергетике. Год назад президент МАГАТЭ сделал заключение: 35 стран, которые имеют ядерную энергетику, 32 страны, которые хотят иметь энергетику.

Они стоят на первом месте по подходам, надежности. На площадках атомной станции сегодня Росатом вводит всех тех, кто хочет построить станции и они показывают организацию производства, какой у них проект, чистота, порядок.

Из 23 стран, он отметил Беларусь и Саудовскую Аравию.

Владимир Семашко также отметил, что финансирование строительства белорусской АЭС идет без задержек и выгодно для экономики страны. К слову,

95 процентов выработки электроэнергии сегодня приходится на газ,

после запуска АЭС 27-28 процентов выработки будет от атомной энергии. Таким образом, станция поможет в диверсификации источников энергии. Добавлю, в эти дни в Минске проходит седьмая сессия Совещания сторон Конвенции ЭСПО. А это около 200 представителей из полусотни стран. Строительство Белорусской АЭС также в числе обсуждаемых вопросов. На итоговом совместном заседании высокого уровня планируется принятие Минской декларации.

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

То внимание, которое оказывается политическими органами Республики Беларусь на экологические решения, внимание, которое в контексте экономических решений оказывается экологическим последствием этих решений со стороны правительства, на наш взгляд заслуживает особого внимания.

Мы хотим быть цивилизованной, ответственной страной, и своими действиями мы это всячески демонстрируем

Конвенция ЭСПО была принята в феврале 1991 года в Финляндии. И ратифицирована 45 государствами. К международному соглашению Минск присоединился 11 лет назад.