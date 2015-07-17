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Андрей Кобяков поручил детально изучить затраты на строительство молочно-товарных ферм

17 июля 2015 17:05
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Новости Беларуси. Как удешевить строительство молочно-товарных ферм. Об этом шел 17 июля разговор во время рабочей поездки премьер-министра в Воложинский район. Андрей Кобяков поручил детально изучить затраты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению председателя Миноблисполкома Семена Шапиро, сэкономить можно за счет более бюджетных стройматериалов и использования собственной рабочей силы.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Мы за счет областного бюджета выделили деньги, проводим проектные работы, перевозку железобетонных конструкций, монтаж конструкций, а потом руководителей хозяйства просим своими силами сделать пол, торцы зданий и накрыть кровлю по железобетонным перекрытиям. И стоимость такой фермы обходится не более 1,5 млрд рублей. При этом 1 млрд областного бюджета.

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Государственная политика # Семен Шапиро

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