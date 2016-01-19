Александр Лукашенко поздравил президента Ирана с отменой санкций

Новости Ирана. Иран вернулся в систему межбанковских платежей SWIFT. Об этом сообщил Центробанк страны. Подключение произойдёт после принятия необходимых технических мер, а также ряда административных и системных проверок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, США и Евросоюз объявили о снятии санкций против Ирана после того, как Тегеран и «шестерка» международных посредников достигли договоренности по ядерной программе страны.

В частности, Исламская Республика обязалась превратить завод в Фордо в технологический центр, а реактор перестроить в соответствии с проектом международного консорциума.

С вступлением в силу соглашения с «шестеркой» международных посредников главу Ирана поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что отмена несправедливого санкционного режима в отношении дружественной нам страны достигнута благодаря политике «благоразумия и надежды», проводимой в Иране.