Александр Лукашенко поддерживает введение дифференцированных тарифов на электроэнергию

Новости Беларуси. 15 января Александр Лукашенко провел пресс-конференцию для представителей белорусских и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общаясь с журналистами, Александр Лукашенко заявил, что поддерживает введение дифференцированных тарифов на электроэнергию. Расходуешь больше – плати больше – считает Президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

При дифференцированной оплате электричества население не платит 100%, в зависимости от стоимости этой электроэнергии. Если бы киловатт-час, допустим, стоил 100 долларов и вы платили 100 долларов при нынешней ситуации, можно было бы о чем-то говорить. Но пока еще мы далеки при этой дифференциации от полной оплаты.

Да, определенное количество расходуешь электричества – плати по этой цене. Если ты хочешь сверх этих объемов расходовать – тогда надо и больше платить.

Почему, допустим, вы, у которой там маленький холодильничек стоит в углу на кухне, расходуя совсем небольшое количество электроэнергии, должны быть поставлены в равные условия. Или тот человек, у которого три холодильника, один морозильник отдельно стоят на огромной кухне, и он должен платить столько же. Наверное, не бедный человек. Да они и вопросов не ставят, в принципе. Я не слышал, чтобы вот платить дифференцированно.

А, вообще, должен вам сказать, только у нас еще идет такая возня. Для всех «лампочка Ильича» горит одинаково. На счетчике накрутилось столько – плати. По одним и тем же тарифам. Поэтому сегодня обсуждать что-то рассуждать. Надо понимать, что мы еще себя пока не обеспечиваем на 100% дешевой электроэнергией. Более того, часть электроэнергии мы закупаем за пределами нашей страны. И там нам это недешево.