Александр Лукашенко: Для меня было важно стабилизировать финансовую ситуацию в стране

Новости Беларуси. 15 января Александр Лукашенко провел пресс-конференцию для представителей белорусских и зарубежных СМИ. Экономические вопросы звучали в начале пресс-конференции чаще других, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говоря о прогнозах, которые озвучивали в прошлом году, глава государства напомнил, что пессимистических высказываний было немало.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Для меня было важно стабилизировать финансовую ситуацию в стране. Поэтому я не напирал там на какие-то валовые показатели, другие. Для меня было важно это. Мы это решили. Более того, 8 млрд 200 млн долларов мы нарастили золотовалютные резервы, мы получили бездефицитный бюджет, даже небольшой был профицит, мы профинансировали все мероприятия, даже чуть больше, которые запланировали. Словом, стабилизировались. И, правильно Вы сказали, то, что предсказывали конец света, я уже говорил: все ждали конца света и бежали в обменные пункты менять рубли на доллары. Спрашивается: если завтра конец света, зачем доллары. Я уже предупреждал в шутку население. Конца света не наступило, обвала национальной валюты, как планировалось с 1 января, тоже не наступило, даже с провокационными смс-сообщениями, и так далее, и так далее. Поэтому для меня это было главное – стабилизация кровеносной системы нашей экономики.