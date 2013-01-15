Александр Лукашенко: Беларусь относится к ивестиционным предложениям избирательно

Новости Беларуси. 15 января Александр Лукашенко провел пресс-конференцию для представителей белорусских и зарубежных СМИ. Экономические вопросы звучали на пресс-конференции чаще других, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говоря об ивестиционных предложениях, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь относится к ним избирательно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам нужна модернизация, нам нужно строить производства такие, где вместо тысячи будет работать 500 человек. Поэтому когда мне говорят, что у нас забюрократизировано или еще по какой-то причине мы не хотим или не воспринимаем инвестиции.

Вот мне предложили, допустим, $13 млрд инвестиций. Хоть завтра! Приличная сумма? Это вообще решение всех проблем для нашего государства. Второй вопрос: а что это за инвестиции? А мы хотим у вас за эту сумму купить «Беларуськалий». Я говорю с порога: до свидания! Наш «Беларуськалий» стоит $30-32 млрд, это озвученная цифра. Вот вам и инвестиции! И тот пойдет и скажет: «Вот я предложил 13 млрд Лукашенко. Он отказался». Так он хочет, чтобы я за бесценок продал достояние народа? Этого не будет. Поэтому когда встает этот вопрос, надо разбираться.

Инвестиции инвестициям рознь. А для того, чтобы инвестировать и спокойно, честно, прозрачно работать в Беларуси, у нас есть все. И гарантии честным людям полные. У нас никто ни на кого на улице с пистолетом, с ружьем не наедет и не начнет его выворачивать, как в соседних государствах. Никто. Если ты честно работаешь здесь, так будет всегда.