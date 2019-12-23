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Как правильно обрезать кусты летней малины, чтобы был хороший урожай?

23 декабря 2019 08:43
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Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
Сегодня мы будем учиться обрезать летнюю малину. Куст малины летнего срока созревания, как правило, состоит из двух видов побегов: однолетние побеги, которые будут давать нам урожай в следующем году, и отплодоносившие двухлетние, которые уже реализовали полностью свой потенциал продуктивности.

Как правильно обрезать кусты летней малины, чтобы был хороший урожай? -1

Необходимо полностью удалить отплодоносившие побеги, они нам уже больше не нужны. Обрезаем как можно ниже уровня почвы.

Как правильно обрезать кусты летней малины, чтобы был хороший урожай? -4

Отплодоносившие побеги необходимо удалить с участка, лучше всего сжечь, потому что на них зимуют вредители и возбудители болезней.

Как правильно обрезать кусты летней малины, чтобы был хороший урожай? -7

У однолетних побегов, которые будут плодоносить в следующем году, необходимо укоротить верхушки, в среднем около 5 см. Срез делается над почкой и будет способствовать дальнейшему разветвлению побега.

Как правильно обрезать кусты летней малины, чтобы был хороший урожай? -10

Обрезку летней малины можно делать в несколько приемов. После сбора урожая (примерно в августе) убрать отплодоносившие сухие побеги и сжечь их, а верхушки однолетних побегов укоротить весной до начала вегетации. Если вы заметите, что за зиму растение подмерзло, то укорачивание делают до первой живой почки.

Как правильно обрезать кусты летней малины, чтобы был хороший урожай? -13

Обратите внимание, что однолетние побеги не надо обрезать на одной длине, чтобы они выглядели красиво. В верхней трети побега сосредоточен будущий урожай, поэтому если вы вздумаете обрезать длинный побег на уровне короткого, то вы потеряете большую часть будущего урожая.

Как правильно обрезать кусты летней малины, чтобы был хороший урожай? -16

# Растения и цветы # Людмила Фролова # Фотофакт # Полезные советы

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