Как правильно обрезать кусты летней малины, чтобы был хороший урожай?

Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:

Сегодня мы будем учиться обрезать летнюю малину. Куст малины летнего срока созревания, как правило, состоит из двух видов побегов: однолетние побеги, которые будут давать нам урожай в следующем году, и отплодоносившие двухлетние, которые уже реализовали полностью свой потенциал продуктивности.

Необходимо полностью удалить отплодоносившие побеги, они нам уже больше не нужны. Обрезаем как можно ниже уровня почвы.

Отплодоносившие побеги необходимо удалить с участка, лучше всего сжечь, потому что на них зимуют вредители и возбудители болезней.

У однолетних побегов, которые будут плодоносить в следующем году, необходимо укоротить верхушки, в среднем около 5 см. Срез делается над почкой и будет способствовать дальнейшему разветвлению побега.

Обрезку летней малины можно делать в несколько приемов. После сбора урожая (примерно в августе) убрать отплодоносившие сухие побеги и сжечь их, а верхушки однолетних побегов укоротить весной до начала вегетации. Если вы заметите, что за зиму растение подмерзло, то укорачивание делают до первой живой почки.